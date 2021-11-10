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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 13:30

Работодатели повышают спрос на профессии в «Инстаграм»

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 50 тысяч вакансий, открытых с начала текущего года, в которых упоминается работа в «Инстаграм» и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить, а также какие требования предъявляют работодатели.   

С начала года российские работодатели разместили почти 53 тысячи вакансий, в которых упоминается «Инстаграм», а также могут требоваться специалисты для работы с «Инстаграм». Прирост таких вакансий по сравнению с прошлым годом составляет почти 100%. На Петербург приходится почти 8000 таких вакансий (прирост на 15%). Лидер по востребованности специалистов, умеющих работать с инстаграм – Москва (более 18000 вакансий), так или иначе связанных с этой соцсетью (прирост на 35%).

В среднем в Петербурге на одну вакансию, в которой упоминается, работа в «Инстаграм» приходится порядка 12 резюме, что говорит о достаточно высокой готовности жителей Северной столицы работать в этой соцсети и как следствие высокой конкуренции за рабочие места.  

Средняя предлагаемая зарплата в подобных вакансиях на данный момент около 50 тысяч рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. При этом часто работодатели отмечают, что к окладу будущему сотруднику будут начислять проценты от успешно реализованных проектов и кейсов. Минимальная зарплата – около 16 тысяч, часто такие зарплаты предлагаются в качестве подработки. Если говорить про максимумы, то они начинаются от 160 тысяч рублей в этом году. В зависимости от опыта и наличия успешно реализованных и подтвержденных проектов работодатели готовы платить больше: в вакансиях с требованием опыта работы в «Инстаграм» зарплата стартует от 150 тысяч до 200  тысяч рублей, в вакансиях для начинающих специалистов без опыта и интересных кейсов от 30–40тысяч рублей.

Если говорить о «дорогих» вакансиях, связанных с «Инстаграм», чаще всего они предполагают руководящие позиции:

Чаще всего специалистов, которые будут работать с «Инстаграм» ищут рекламные, маркетинговые и продюсерские агентства, компании из сферы масс-медиа, развлечений и искусства. Часто требуются специалисты по работе с инстаграм ИТ-компаниям, фитнес-центрам, салонам красоты, а также сфере продаж. На данный момент наиболее востребованы из числа специалистов инстаграм-таргетологи (прирост числа вакансий по сравнению с 2020 на 88%) и контент-менеджеры (+160% по сравнению с 2020).

«Чаще всего работодатели указывают, что сотрудник, работающий в «Инстаграм» должен быть готовым, что зарплата может зависеть от количества реализованных проектов. Для львиной доли работодателей крайне важен грамотный письменный русский язык, навыки копирайтинга, знание Photoshop и сервисов типа Canva. Почти все работодатели указывают, что для них очень важны примеры успешно реализованных проектов, которые кандидат готов подтвердить, дав рекомендации от предыдущих работодателей. При этом для некоторых работодателей, ищущих специалистов для работы в «Инстаграм», образование и диплом в целом не важны, о чем они прямо заявляют в описании вакансий», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

 

Комментарии

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макс
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