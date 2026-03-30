Андрей Чибис анонсировал старт приёма документов в Губернаторский лицей и центр «Родина»ПОЧЕМУ БЫВАЕТ НЕЛЕГКО ЗАКОНЧИТЬ СТРОЙКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.03.26 18:00

Работодатели просят сотрудников о сдержанности в соцсетях

Уже каждая четвертая российская компания требует соблюдения этики поведения в соцсетях. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Бизнес продолжает регулировать правила поведения сотрудников в социальных сетях, но подход за последние три года немного трансформировался. Если в 2023 году 41% компаний не имел никаких правил на этот счет, то сегодня таких уже 50%. Однако это не означает полного отказа от контроля — скорее, меняются его формы. Снизилась практика тотальной блокировки: доступ к соцсетям с рабочих мест запрещён сейчас в 13% организаций против 23% в 2023‑м.

Одновременно выросла доля работодателей, которые вводят содержательные ограничения: требования соблюдать этику высказываний предъявляют 23% (три года назад — 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% (было 12%). Увеличилась и доля тех, кто полностью запрещает размещать любую информацию о работодателе — с 4 до 10%. Чуть чаще стали запрещать размещение фото в униформе или на рабочем месте: такое ограничение есть у 3% (в 2023‑м было у 1%). Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны по-прежнему действует в 35% компаний. В целом структура требований смещается от технического ограничения доступа к нормам цифровой этики и ответственности за репутацию.

К счастью, случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 3% экономически активных россиян рассказали о том, что они получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины (4% против 1% у женщин).

Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и проч.), содержания статей и комментариев.

Время проведения опроса: 1—23 марта 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Холодная правда: о перспективах организации регулярных контейнерных сервисов по Севморпути
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях региона составляет 22 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 15 копеек, евро прибавил 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольские атомщики провели уникальную операцию по замене демпфера на энергоблоке №1-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане жалуются на неудовлетворительное состояние кровли МКД, слабый напор воды в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»