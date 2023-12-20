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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.23 12:00

Работодатели рассказали об успехах и неудачах 2023 года

Большинство компаний успели в 2023 году повысить зарплаты сотрудникам – об этом заявили 61% опрошенных. Чаще всего об увеличении зарплат рассказывали компании из сферы машиностроения (82%), добычи и переработки полезных ископаемых (72%), строительный кластер (70%), финансовая сфера (45%) и ИТ (40%).

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, какие успехи и неудачи были у компаний в 2023 году.

Большинство компаний успели в 2023 году повысить зарплаты сотрудникам – об этом заявили 61% опрошенных. Чаще всего об увеличении зарплат рассказывали компании из сферы машиностроения (82%), добычи и переработки полезных ископаемых (72%), строительный кластер (70%), финансовая сфера (45%) и ИТ (40%).

Ещё более трети (39%) добились улучшения условий труда для своих работников. Также работодатели смогли в уходящем году провести обучение персонала, разработали новые системы мотивации. Есть и бизнес-успехи. Так, каждая третья компания (27%) смогла по итогам года увеличить выручку, 23% переполнили бизнес-план, 22% открыли новые филиалы (наглядно на диаграмме 1).

Отметим, что чаще других заявляли об увеличении зарплат сотрудников средние компании с численностью 101-500 – более 70%. А вот об росте числа филиалов чаще хвастались компаний розничной торговли. О стабильной работе на протяжение всего года чаще других заявляли банки (53%) и машиностроители (49%) (наглядно в таблице №1).

Среди неудач 2023 года бизнес чаще всего называет, как и в 2022 сложности с поиском и наймом персонала – об этом hh.ru рассказали сразу 71% компаний. Причём сложность в найме испытывают не только маленькие, но и крупнейшие компании. На втором месте по болезненности за год – рост текучки кадров в компаниях. Представители бизнеса стали чаще заявлять, что компании-конкуренты часто «перекупают» ценных и редких работников или переманивают интересными условиями.

Среди бизнес-неудач работодатели по итогам года чаще всего называли постоянные форс-мажоры (каждая пятая или 20% опрошенных компаний), проблемы с поставщиками продукции (19%), не смогли внедрить новые технологии (16%), санкции стали сильнее давить на бизнес (14%). Ещё 14% были вынуждены из-за внутренних проблем отказаться от проведения различных корпоративных мероприятий (наглядно на диаграмме 2).

В разрезе отраслей сильнее всего жаловались на:

- текучку кадров работодатели из сферы общепита и гостиниц (сразу 51% компаний);

- конфликты в коллективе – компании из машиностроения (27%);

- постоянные форс-мажоры – банки и сфера добычи сырья (по 24% в каждой отрасли);

- рост бюрократии – ИТ и машиностроение (по 20%) (наглядно в таблице №2).

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