Работодатели рассказали, с какими навыками и знаниями сотрудники нужны им прямо сейчас

Опрос российских работодателей показал, что осенью 2022 года самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-специалисты (23%).

Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность входят в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний, опрошенных в рамках исследования hh.ru.

Опрос российских работодателей показал, что осенью 2022 года самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-специалисты (23%).

«Также в топ по спросу у работодателей вошли линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры), водители, логисты, курьеры, административный персонал, бухгалтеры, «линейщики» из в horeca (официанты, бармены, хостес, кухонный персонал и т.п.) Кроме того, у работодателей держится достаточно выраженный спрос на менеджеров по продажам, медперсонал, автомойщиков и автомехаников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

В ходе опроса работодатели рассказали, какие профессиональные навыки hard-skills крайне важны для их бизнеса, причем для каждой сферы и отрасли такие навыки самые разные.

Так, для работодателей из ретейла крайне важно, чтобы у их персонала были отлично развиты навыки продаж (так ответили 90% компаний), а также навыки презентации и работа с кассой.

В свою очередь компаниям, которые нанимают рабочих, особенно важно, чтобы работники имели технические знания (74%), необходимые удостоверения и допуски по их специализации, а также понимание устройств, с которыми работают будь то автомобиль, техника или любое другое оборудование.

Работодателям из сферы транспорта и логистики требуются специалисты с правами нужной им категории (84%) и это, как правило категория В, С, D, а также работники отлично знающие «внутренности» автомобиля и понимающие основы работы с ТМЦ.

Топ-3 самых важных hard-skills (профессиональных навыков), которые нужны работодателям прямо сейчас (таблица 1).

В свою очередь среди soft skills (надпрофессиональных навыков) в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний сейчас входят исполнительность (29%), добросовестность и дисциплинированность. Близко к ним стоят способность работать самостоятельно, не конфликтность и ориентация на результат. А вот такие качества как хладнокровие, отзывчивость и лидерство в данный момент работодатели оценивают крайне редко.

Топ самых важных soft-skills (надпрофессиональных навыков) по мнению работодателей, которыми должны обладать сотрудники и соискатели прямо сейчас: