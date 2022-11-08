Работодатели рассказали, с какими навыками и знаниями сотрудники нужны им прямо сейчас
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность входят в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний, опрошенных в рамках исследования hh.ru.
Опрос российских работодателей показал, что осенью 2022 года самыми востребованными категориями специалистов стали линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%) и ИТ-специалисты (23%).
«Также в топ по спросу у работодателей вошли линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры), водители, логисты, курьеры, административный персонал, бухгалтеры, «линейщики» из в horeca (официанты, бармены, хостес, кухонный персонал и т.п.) Кроме того, у работодателей держится достаточно выраженный спрос на менеджеров по продажам, медперсонал, автомойщиков и автомехаников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
В ходе опроса работодатели рассказали, какие профессиональные навыки hard-skills крайне важны для их бизнеса, причем для каждой сферы и отрасли такие навыки самые разные.
Так, для работодателей из ретейла крайне важно, чтобы у их персонала были отлично развиты навыки продаж (так ответили 90% компаний), а также навыки презентации и работа с кассой.
В свою очередь компаниям, которые нанимают рабочих, особенно важно, чтобы работники имели технические знания (74%), необходимые удостоверения и допуски по их специализации, а также понимание устройств, с которыми работают будь то автомобиль, техника или любое другое оборудование.
Работодателям из сферы транспорта и логистики требуются специалисты с правами нужной им категории (84%) и это, как правило категория В, С, D, а также работники отлично знающие «внутренности» автомобиля и понимающие основы работы с ТМЦ.
Топ-3 самых важных hard-skills (профессиональных навыков), которые нужны работодателям прямо сейчас (таблица 1).
В свою очередь среди soft skills (надпрофессиональных навыков) в тройку важнейших soft skills, по мнению руководителей российских компаний сейчас входят исполнительность (29%), добросовестность и дисциплинированность. Близко к ним стоят способность работать самостоятельно, не конфликтность и ориентация на результат. А вот такие качества как хладнокровие, отзывчивость и лидерство в данный момент работодатели оценивают крайне редко.
Топ самых важных soft-skills (надпрофессиональных навыков) по мнению работодателей, которыми должны обладать сотрудники и соискатели прямо сейчас:
|
Исполнительность, добросовестность и дисциплинированность
|
29%
|
Способность работать самостоятельно, без помощи начальства и коллег
|
26%
|
Умение работать с людьми, не конфликтность
|
25%
|
Ориентация на результат
|
25%
|
Развитое чувство ответственности, мотивированность
|
24%
|
Клиентоориентированность
|
18%
|
Эмоциональная стабильность, стрессоустойчивость
|
18%
|
Готовность к переобучению и повышению квалификации
|
14%
|
Внимательность
|
12%
|
Лояльность и преданность организации и ее руководству
|
12%
|
Гибкость мышления
|
11%
|
Умение работать в условиях неопределенности
|
11%
|
Сообразительность, уровень интеллекта, эрудиция
|
11%
|
Адаптивность
|
8%
|
Предприимчивость, умение искать и находить неожиданные решения, креативность
|
8%
|
Умение работать в условиях временных ограничений
|
7%
|
Честность
|
6%
|
Аналитическое мышление
|
6%
|
Инициативность
|
5%
|
Критическое мышление
|
5%
|
Коммуникабельность
|
5%
|
Грамотная речь
|
3%
|
Организаторские навыки
|
3%
|
Отзывчивость
|
3%
|
Лидерские качества
|
3%
|
Хладнокровие
|
1%