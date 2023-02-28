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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 13:30

Работодатели региона готовятся к общему собранию членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) провёл первое в 2023 году заседание коллегиального органа управления – Совета. Мероприятие было посвящено организационным вопросам деятельности союза.

Члены совета подвели предварительные финансовые итоги и итоги деятельности за 2022 год, определили делегатов съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, которое пройдёт в марте этого года в Москве.

Одной из главных тем стала подготовка к общему собранию членов Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, высшему коллегиальному органу управления организации.

В этом году было принято изменить сформировавшийся десятилетиями формат проведения общего собрания. Решение всех необходимых вопросов, регламентирующих деятельность организации, будет вынесено в формат заочного обсуждения. В очном же формате работодатели обсудят актуальные проблемы в экономике, поговорят о существующих глобальных вызовах, реализации и эффективности импортозамещения и т.д.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, в заседании примут участие не только члены союза, но и представители контрольно-надзорных органов, руководители региональных структур поддержки бизнеса. Отдельно с докладом выступят представители Отделения Банка России по Мурманской области и представители Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области. Фактически, общее собрание станет конференцией работодателей региона по актуальным вопросам ведения бизнеса в нынешних условиях. 

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Последние комментарии

Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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