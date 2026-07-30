Работодатели составили рейтинг самых важных «мягких» навыков

Ответственность и надёжность сегодня остаются самыми дефицитными «мягкими» навыками сотрудников. Об этом заявили 34% работодателей, опрошенных hh.ru. Почти столько же компаний (33%) считают, что соискателям не хватает критического мышления и умения решать проблемы. При этом самым переоцененным навыком оказалась многозадачность — так считают треть (33%) работодателей.

По данным опроса hh.ru, в пятерку самых недооцененных «мягких» навыков важных для современных работников вошли ответственность и надёжность (34%), критическое мышление и способность решать проблемы (33%), эмоциональная стабильность (24%), инициативность и проактивность (23%), а также умение договариваться и разрешать конфликты (22%). Этих качеств, по мнению рекрутёров, часто не хватает кандидатам и текущим работникам.

В то же время работодатели всё чаще пересматривают отношение к навыкам, которые долгое время считались преимуществами кандидатов. Наиболее переоцененной компетенцией оказалась многозадачность — её назвали 33% участников опроса. По мнению работодателей, постоянное переключение между задачами скорее вредит концентрации, чем помогает работе. Далее следуют лидерские качества (25%), которые, на самом деле, нужны далеко не на каждой позиции. На третьем месте — амбициозность (22%): респонденты отмечают, что её часто путают с карьеризмом, хотя сама по себе она не всегда приносит пользу бизнесу.

Также в пятерке качеств, важность которых завышена, оказался «командный дух» — 22% респондентов отмечают, что это выражение нередко остаётся лишь общей формулировкой в резюме и вакансиях. На последнем месте в топ-5 – стрессоустойчивость (20%).

«Рынок постепенно отказывается от универсального списка «идеальных» «мягких» навыков. Работодатели всё чаще смотрят на то, какую пользу та или иная компетенция приносит в конкретной роли, действительно ли она влияет на качество выполнения задач. Не каждому сотруднику нужны лидерские качества, также как и не для каждой позиции критична многозадачность или амбициозность. Зато ответственность, умение анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения становятся теми качествами, которые компании действительно хотят видеть у большинства кандидатов», — комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели опрос среди 208 российских работодателей со 2 по 24 июня 2026 года, в том числе в регионах СЗФО