Работодатели стали больше ценить охрану труда и безопасность работников

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда в сфере охраны труда и промышленной безопасности за 11 месяцев 2024 года и выяснили, что компании региона стали чаще искать специалистов по охране труда и промышленной безопасности и нарастили им зарплаты. О нюансах, какие компенсации может получить травмированный работник, а также какие изменения есть на рынке труда в сфере промбезопасности – в материале hh.ru.

Аналитика рынка труда Мурманской области по итогам за 11 месяцев 2024 года показывает, что местные работодатели искали более 380 специалистов по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ). По сравнению с прошлым годом востребованность этих кадров у локальных работодателей выросла на 6%. При этом на фоне растущего спроса на данных специалистов увеличились и предлагаемые для них зарплаты. Так, сейчас средний возможный доход мурманского инженера по ОТиПБ достиг 76,7 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом прирост зарплаты существенный: +11,3 тысячи, или +17%.

Травма на работе: что делать и какие компенсации могут получить работники?

Получить травму во время работы можно не только на опасных производствах. Несчастный случай может произойти в кабинете руководителя, на улице или в такси по пути на объект или деловую встречу. Если травма получена в рамках рабочих задач — она может считаться производственной. Чтобы получить компенсацию, работник должен быть застрахован от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Такую страховку оформляют работодатели — для всех, с кем подписан трудовой договор. Закон защищает интересы не только штатных сотрудников, но и всех, кто оформлен должным образом — по договору ГПХ (если это прописано в договоре), ученическому договору, стажёров-практикантов. Выплачивает компенсации Социальный фонд России (СФР), а работодатель лишь собирает и передаёт ведомству результаты внутреннего расследования и данные для расчёта.

Производственной травмой признают повреждения, которые получены:

• на территории работодателя — вы совершали обход территории, и вас покусала бродячая собака;

• в ином месте, в которое направил руководитель — вы поехали на склад за деталью для рабочего оборудования и попали в ДТП;

• в служебном транспорте по пути на работу или с неё — вы выходили из автобуса и подвернули ногу;

• во время обеда или перерыва, которые предусмотрены внутренним распорядком —вы открывали окно для проветривания и прищемили палец.

Что делать, если вы получили производственную травму?

Сначала, разумеется, по возможности устранить опасные условия и обезопасить себя. Обратиться за помощью к врачу самостоятельно или вызвать скорую помощь. А также немедленно сообщить о произошедшем руководителю или ответственному лицу.

Обстановку в зоне происшествия важно сохранить такой, какой она была во время несчастного случая. В случае, если инцидент случился не в офисе или на предприятии, необходимо записать контактные данные свидетелей — их участие будет полезно при выяснении обстоятельств дела. Ведь события, которые привели к травме сотрудника, требуют от работодателя проведения расследования. Для этого будет создана специальная комиссия. Она определит, кто виновен в произошедшем и как избежать подобных эксцессов вновь.

Какие выплаты можно получить?

Пострадавшему сотруднику положены выплаты:

► Пособие по временной нетрудоспособности. Его выплачивают за весь период действия больничного в размере 100%, при этом срок стажа значения не имеет.

► Страховые выплаты. Единовременная выплата происходит при любой производственной травме, в зависимости от степени утраты работоспособности. Ежемесячные страховые выплаты получают при тяжёлых травмах в течение реабилитационного периода как компенсацию заработной платы. Размер ежемесячной выплаты могут сократить, если травма была получена по вине работника.

► Оплата дополнительных расходов на лечение и профессиональную реабилитацию. Расходы на медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение (если оно назначено), дополнительный отпуск, покупка лекарств и медицинского оборудования для реабилитации, дополнительное обучение или профессиональная переподготовка в том случае, если нет возможности вернуться к прежней профессии.

► Компенсация морального вреда. Чтобы получить её, нужно обратиться в суд. В случае если вред здоровью был признан средним или лёгким, вам придётся доказать, что был причинён моральный ущерб. Здесь пригодятся, например, чеки за оплату услуг психолога.

Чтобы получить все положенные выплаты, очень важно верно и в срок оформить необходимые документы.

Их перечень может отличаться в разных случаях. Первое, с чего стоит начать, — оформить больничный (листок нетрудоспособности). Именно он станет подтверждением того, что вы получили травму. Важно сделать это сразу, а потом своевременно продлевать — задним числом получить его не получится.

Не забудьте сообщить врачу, что вы пострадали на работе, в этом случае есть свой порядок действий.

Что будет, если не оформить травму как производственную?

Это может привести к следующим последствиям:

1. Вы не сможете претендовать на страховые выплаты и компенсацию за лечение, а получите только оплату больничного.

2. В будущем, если возникнут осложнения и дополнительные расходы, у вас не будет оснований для получения компенсации. Поэтому стоит оценить возможные риски.

Оформить производственную травму задним числом невозможно. Для этого требуется провести расследование и сообщить работодателю о случившемся. Работодатель обязан будет расследовать инцидент, однако по прошествии времени есть риск, что будет сложно подтвердить обстоятельства.