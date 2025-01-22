Запускается новый авиарейс из аэропорта «Хибины»«Марафон добра» продолжается: юной северянке требуется наша поддержка в борьбе за жизнь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 18:00

Работодатели стали чаще внедрять регламенты для курящих сотрудников

Количество сотрудников, курящих на работе, сократилось. Частота перекуров при этом возросла, очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от никотина. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогу опроса  500 работодателей о регламентах для курящих работников и 1600 курящих сотрудников российских компаний о количестве и продолжительности их перекуров в течение рабочего дня.

Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам «SuperJob», всё больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в каждой четвертой компании (23%) для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. Ранее мы выяснили, что в большинстве предприятий и организаций для курения отведены специальные места.

В целом, среди никотинозависимых выросло чисто тех, кто не позволяет себе курить на работе: 13% в 2016 году и 19% сейчас. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака: в связи с чем мы наблюдаем увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день (в 2019 так часто курил каждый четвертый). 3—4 раза за рабочий день или смену курят 29% россиян.

У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.

Время проведения опроса: 9—16 января 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:15«Северный дом». Познавательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель, лук репчатый и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в 2024 году-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,65 рубля, евро теряет 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)В декабре больше 13 тысяч северян погасили долг по капремонту без пени-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика