Работодатели стали чаще внедрять системы автоматизации рекрутинга

В условиях кадрового голода многие работодатели перешли на непрерывный рекрутинг, следствием этого стала тенденция к ускорению цифровизации подбора персонала: специальные программы, автоматизирующие процессы поиска и найма, стали использовать чаще. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

По сравнению с прошлым годом работодатели стали чаще внедрять программное обеспечение для автоматизации рекрутинга (+16 процентных пунктов). Сегодня 6 из 10 предприятий и организаций (58%) используют системы автоматизации подбора персонала. Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (24%) и «Битрикс24» (11%).

8% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 5% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 4% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

Что же касается перехода на кадровый электронный оборот, то значительных изменений в этой сфере за год не произошло: сегодня КЭДО применяют 56% организаций (в 2024 году таких было 55%). 29% работодателей перевели бо́льшую часть кадровых документов в электронный вид, а ещё 27% сделали это частично. 37% компаний пока не внедрили КЭДО.

Время проведения опроса: 25 марта — 11 апреля 2025 года.