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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 14:00

Работодатели стали лояльнее к резюме, не соответствующим требованиям вакансий, но это касается не всех соискателей

Рекрутеры стали лояльнее к резюме, не полностью соответствующим требованиям вакансий, но это касается далеко не всех кандидатов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 2500 экономически активных граждан из всех округов страны.

Лишь 1 из 2 соискателей позволил себе в течение последнего года выслать резюме на вакансию, требованиям которой он не вполне подходит, для сравнения, в 2011 году так поступало большинство (83%). Все потому, что эффективность подобных откликов снизилась: если 14 лет назад двум из трёх смельчаков удавалось добраться до собеседования и значительной части из них даже трудоустроиться, то сегодня приглашенных на интервью и нанятых стало значительно меньше.

Подбор стал автоматизированным, резюме, не подходящие по критически важным критериям, отсеиваются из откликов специализированными программами (эта тенденция особенно актуальна для массового найма). Первичное интервью проводят HR-боты, которые также не допустят до собеседования с эйчаром не соответствующих ключевым критериям людей.

Нужно отметить, что мужчины чаще женщин отправляют резюме на вакансии, требованиям которых они не соответствуют. Молодёжь до 35 лет поступает так чаще, чем те, кто старше. Россияне с зарплатой до 100 тысяч рублей чаще зарабатывающих больше.

А вот опрос рекрутеров показал, что в условиях кадрового дефицита они стали более лояльны к неподходящим специалистам: сегодня 19% готовы рассматривать такие резюме против 10% в 2011 году. Даже при неполном соответствии вакантной должности рекрутеры готовы рассматривать резюме программистов, инженеров в промышленности и строительстве, руководителей среднего и высшего звена, врачей и учителей. Работодатели в IT, промышленности, строительстве, медицине и образовании обычно имеют развитую систему обучения персонала.

Время проведения опроса: 14—18 июля 2025 года.

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