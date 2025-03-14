Работодатели стали лояльнее к специалистам с избыточной квалификацией

Число компаний, которые никогда не нанимают специалистов с избыточной квалификацией, минимально за последние 14 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства.

Сегодня лишь 8% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (54%) предпочитает действовать по ситуации. А 14% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов.

Рынок труда претерпел значительные изменения, сейчас рекрутеры всё чаще отказываются от различных предпочтений в найме. По сравнению с 2023 годом доля компаний, никогда не нанимающих специалистов с избыточной квалификацией, снизилась (минус 11 процентных пунктов), а доля тех, кто берёт таких кандидатов на работу часто, выросла (+3 п.п.).

Опрос экономически активного населения показал, что сегодня специалистов, сталкивающихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, стало меньше, чем 2 года назад (минус 3 п.п.).

Каждый четвертый россиянин (24%) сталкивался с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин (34% против 14%), а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 16%, а среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 27%.

Время проведения опроса: 10 февраля — 6 марта 2025 года.