Объявлен сбор заявок на государственную поддержку инвестиционных проектов по развитию промышленного туризмаПроекты Мурманской области заняли призовые места на международном фестивале событийного маркетинга и коммуникаций «bema! 2025»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 14:00

Работодатели стали лояльнее к специалистам с избыточной квалификацией

Число компаний, которые никогда не нанимают специалистов с избыточной квалификацией, минимально за последние 14 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства.

Сегодня лишь 8% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (54%) предпочитает действовать по ситуации. А 14% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов.

Рынок труда претерпел значительные изменения, сейчас рекрутеры всё чаще отказываются от различных предпочтений в найме. По сравнению с 2023 годом доля компаний, никогда не нанимающих специалистов с избыточной квалификацией, снизилась (минус 11 процентных пунктов), а доля тех, кто берёт таких кандидатов на работу часто, выросла (+3 п.п.).

Опрос экономически активного населения показал, что сегодня специалистов, сталкивающихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, стало меньше, чем 2 года назад (минус 3 п.п.).

Каждый четвертый россиянин (24%) сталкивался с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин (34% против 14%), а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей в таких ситуациях побывали 16%, а среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей — уже 27%.

Время проведения опроса: 10 февраля — 6 марта 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:00«Крымские дачи». Развлекательная программа, 2 сезон (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США стабилен к евро, фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика