Работодатели стали лояльнее относиться к подработкам подчинённых

Работа по совместительству сегодня есть почти у каждого четвёртого россиянина. Подрабатывают все чаще открыто, не скрывая это на основной работе. Работодатели тоже стали лояльнее к совместительству: о нейтральном отношении к такой ситуации сегодня сообщают в полтора раза чаще, чем 10 лет назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Помимо основной работы, 23% россиян имеют ещё и работу по совместительству, причём 17% не скрывают это от работодателя, а 6% подрабатывают втайне. Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег: «При малейшей ошибке скажут, что много времени трачу на подработку»; «Решат, что у меня мало работы, и добавят обязанностей».

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (19%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди россиян до 34 лет (7%).

Почти каждый третий работодатель (31%) действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства: по их наблюдениям, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 45% работодателей, а каждый седьмой (14%) подработку даже приветствует: «Главное, чтобы это не мешало выполнению основных обязанностей».

За минувшее десятилетие совместители стали честнее по отношению к работодателям: число тех, кто подрабатывает открыто, увеличилось более чем в полтора раза. Работодатели же сегодня в полтора раза чаще, чем в 2010-м и 2013-м, придерживаются нейтральной позиции относительно наличия подработок у персонала.

Время проведения опроса: 25 июня — 3 июля 2023 года.