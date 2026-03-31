Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки

На фоне дефицита необходимых специалистов и навыков возрастает нагрузка на действующих сотрудников, и многие компании вводят доплату за совмещение работником нескольких функций. Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что с начала 2026 года в России было открыто почти 9 тысяч вакансий, предполагающих доплату за сверхнагрузки и дополнительные работы к основным задачам. По сравнению с 2025 годом число таких вакансий выросло на треть (+29%). Александр Кузнецов, юрист hh.ru, объяснил, кому и при каких обстоятельствах положена доплата на работе.

Аналитика hh.ru показывает, что чаще всего доплату за совмещение предлагают компании из отраслей «Розничная торговля», «Продукты питания», а также медицинские организации. Примечательно, что доплата за дополнительные работы, как правило, предлагается в вакансиях для начинающих и неопытных специалистов, а это 91% от всего объёма подобных предложений на рынке труда. Как правило, доплату работодатели предлагают преимущественно штатным работникам (упоминается в 90% случаев), но также доплаты есть и в вакансиях для работников с частичной занятостью (4%), у 3% вакансий с подработкой, а также в 2% вахтовых вакансий.

Между тем в российском трудовом законодательстве предусмотрено несколько видов обязательных доплат за работу. По словам Александра Кузнецова, юриста hh.ru по трудовому праву, сотрудник, выполняющий обязанности выше своей должности, может требовать доплату. Если работодатель не согласится произвести выплату, добиться этого можно в судебном порядке, подтвердив обстоятельства и факт переработки. Для защиты своих прав в судебном порядке в отсутствие соглашений или распорядительных документов работодателя специалисту стоит уже на этапе выполнения дополнительных работ собрать необходимую доказательственную базу. В качестве подтверждений можно использовать внутреннюю переписку, акты ОТК, свидетельские показания.

В некоторых случаях работники выполняют дополнительную или сверхурочную работу по собственной инициативе в отсутствие указаний от работодателя. И здесь важно помнить, что в этом случае доплата обычно не предусмотрена.

«Чтобы избежать споров относительно доплат за выполнение дополнительных объемов работы, работодатель обязан получить согласие работника и закрепить содержание, сроки выполнения и объём дополнительных работ. По общим правилам это оформляется дополнительным соглашением в рамках трудового договора, где указывается размер доплаты за её выполнение.

Сумма доплаты за выполнение дополнительных работ в законе не прописана, однако работодателю не стоит злоупотреблять этим обстоятельством и устанавливать символические выплаты. Размер вознаграждения может устанавливаться в виде фиксированной суммы или в процентном отношении к окладу. При этом важно помнить, что работник имеет право отказаться от выполнения работ, которые не предусмотрены его трудовым договором и это не должно повлечь никакие санкции, т.к. это не является нарушением трудовой дисциплины», — подчеркнул Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.