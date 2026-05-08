Работодатели стали осторожнее в найме специалистов с избыточной квалификацией

1 из 6 компаний никогда не нанимает специалистов с избыточной квалификацией. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы.

Доля компаний, принимающих на работу специалистов с избыточной для вакантной должности квалификацией, находится на уровне 2025 года (по 68% год назад и сегодня), однако если в 2025-ом не принимали overqualified-кандидатов только 8% работодателей, то сегодня столь однозначной позиции придерживаются уже 17%. Причина в изменении баланса спроса и предложения на рынке труда: от рынка соискателя (наиболее ярко он проявился в 2024 году) мы вновь вернулись к конкурентному рынку труда. Вакансий по итогам марта 2026-го на 20% меньше, а резюме на 34% больше, чем год назад.

Среди россиян с опытом трудоустройства каждый четвёртый заявил, что хотя бы раз получал отказ именно из-за избыточной квалификации.

Мужчин, считающих, что их не нанимали именно по причине избыточной квалификации, ощутимо больше, чем женщин — 28 и 21% соответственно. Самый уязвимый возраст — 45 лет и старше: о подобных отказах рассказали 34% опрошенных. Для сравнения, среди молодёжи до 35 лет таких лишь 13%.

Чаще отказы из-за чрезмерного опыта получают люди с высшим образованием — 28% против 17% среди тех, кто имеет среднее профессиональное.

Россияне с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей в месяц рассказывали об отказах из-за сверхквалификации чаще тех, кто зарабатывает меньше или больше (32, 21 и 26% соответственно). Большинство ситуаций происходило с руководителями, претендовавшими на линейные позиции: «Отказ по причине наличия у меня учёной степени по профилю отдела (кандидат наук) и отсутствия у начальника отдела и заместителей»; «Довольно часто сталкиваюсь с отказом именно по причине overqualified. Когда подаюсь на более низкие позиции — получаю 100-процентный отказ».

Время проведения опроса: 2—28 апреля 2026 года.

