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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.21 18:00

Работодатели стали строже к сотрудникам, которые решают личные дела в рабочее время

Каждый второй работодатель сегодня считает, что продуктивность сотрудников возрастает, если они имеют возможность посвящать часть своего рабочего времени решению личных вопросов. Девять лет назад подобное мнение высказывали 6 из 10 представителей компаний. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемо работы «SuperJob» поле опроса, в котором  приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

14% работодателей однозначно уверены в повышении продуктивности сотрудников, которые имеют возможность посвящать часть рабочего времени решению личных вопросов, 37% — скорее уверены. «При условии, что это больше исключение, чем правило», — комментируют респонденты. Скорее не согласны с таким утверждением 38% работодателей, однозначно не согласны — 11%: «На работе нужно заниматься работой, не распыляясь на личные вопросы, это позволит избежать ошибок!»

Среди представителей экономически активного населения с утверждением о повышении продуктивности сотрудников, которые посвящают часть рабочего времени личным вопросам, полностью согласен каждый пятый (20%), скорее согласен каждый третий (33%): «Нерешенные личные вопросы, которые не требуют много времени, создают напряжение и стресс»; «Бывают неотложные личные дела, которые возможно решить лишь в рабочее время (днем в будни)». Впрочем, ещё 33% скорее не согласны с допустимостью решать собственные проблемы в рабочее время, 14% однозначно не согласны: «Нужно контролировать время, которое тратят на решение личных вопросов. Иначе коллектив расхолаживается»; «Для одного это будет мотивация, а для другого — повод халявить».

Мужчины чуть чаще женщин соглашались с утверждением о повышении продуктивности сотрудников, которые тратят часть рабочего времени на личные дела: однозначно и скорее согласных среди представителей сильного пола — 55% против 50% среди женщин. Чаще остальных же соглашались с подобным утверждением респонденты от 25 до 34 лет (59%), реже всех — респонденты старше 45 лет (46%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 года работодатели реже соглашаются с тем, что сотрудники становятся продуктивнее, когда занимаются решением личных вопросов во время работы: 60% в 2012 году против 51% сейчас.

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