Работодатели стали терпимее к сотрудникам, которые увольняются внезапно

За последние 12 лет работодатели стали лояльнее к тем, кто увольняется без предупреждения, однако сами сотрудники всё чаще заранее сообщают о планах покинуть компанию. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт увольнения по собственному желанию, и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Увольняясь с последнего места работы, 7 из 10 россиян предупредили своего работодателя заранее. Напротив, 30% сообщили об увольнении непосредственно в момент подачи соответствующего заявления. Информировать работодателя о своих планах более свойственно респондентам до 34 лет: среди них так поступили 75%, тогда как среди опрошенных старше 35 лет — 68%.

За 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования «SuperJob», сотрудники стали чаще предупреждать о том, что покидают компанию (65% в 2010 году и 70% сегодня).

Менеджеров по персоналу такой тренд должен обрадовать: 72% из них считают, что работник должен как можно раньше информировать компанию о своём желании уйти. В том, что он не обязан этого делать и вполне нормально рассказать об увольнении в день подачи заявления, убеждён каждый четвертый HR-специалист (24%).

По сравнению с 2010 годом, работодатели стали лояльнее к тем, кто уходит без предупреждения: «Все зависит от качества отношений между работником и руководителем, от того, какая атмосфера в компании в целом, насколько порядочно вёл себя работодатель по отношению к работнику. Если отношения здоровые, то, как правило, работник заранее сообщает о своём решении покинуть компанию».