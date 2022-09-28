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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.22 12:00

Работодатели СЗФО рассказали, как изменятся зарплаты сотрудников в 2023 году

54% опрошенных работодателей из регионов СЗФО в ходе опроса заявили, что планируют увеличить зарплаты своих сотрудников в 2023 году. Ещё больше трети (36%) опрошенных ответили, что зарплаты их сотрудников скорее всего никак не изменятся. При этом 3% опрошенных работодателей на Северо-Западе ответили, что в их компаниях планируется уменьшение зарплат сотрудников.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей Северо-Западного федерального округа и узнала об их планах по повышению или понижению зарплат работников на будущий год.

54% опрошенных работодателей из регионов СЗФО в ходе опроса заявили, что планируют увеличить зарплаты своих сотрудников в 2023 году. Ещё больше трети (36%) опрошенных ответили, что зарплаты их сотрудников скорее всего никак не изменятся. При этом 3% опрошенных работодателей на Северо-Западе ответили, что в их компаниях планируется уменьшение зарплат сотрудников. Для сравнения: в других регионах страны о планах по урезанию зарплат заявили 4% работодателей (наглядно на диаграмме 1).

В разрезе отраслей: наибольшая доля тех, кто планирует уменьшение дохода своих сотрудников в будущем году зафиксирована в сфере машиностроения (11%).

В сфере добычи сырья и переработки ископаемых зарплаты работников в 2023 году большинстве случаев не изменятся (72%) и останутся на старом уровне. Также никакого уменьшения дохода работников не планируется вообще в ритейле (70% компаний).

Наибольшая доля тех, кто может получить прибавку в зарплатах зафиксированы в ИТ-сфере и финтехе (по 49% в каждом секторе).

При этом среди строительных компаний и крупных девелоперов оказалась наибольшая доля тех (9%) кто ещё вообще никак не определился с тем, что делать с зарплатами своих сотрудников (наглядно на диаграмме 2).

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