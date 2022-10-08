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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.22 14:00

Работодатели СЗФО рассказали, на что планируют тратить деньги в 2023 году

Каждый второй (50%) работодатель заявил, что затраты на персонал в его компании будут больше, чем в 2022 году, 7% планируют затраты уменьшить, а 53% оставят бюджет без изменений. В ходе опроса работодатели также рассказали, на что они хотят потратить свой HR-бюджет 2023 года.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей из регионов Северо-Западного федерального округа и узнала об их бюджетных планах на 2023 год.

28% опрошенных работодателей в ходе опроса заявили, что уже планируют HR-бюджет на 2023 год. Большинство же опрошенных компаний (45%) хотят лишь приступить к планированию бюджета компаний и затрат на персонал, но пока ещё этого не сделали. Не приступали и не будут строить бюджетные планы на 2023 год 20% компаний-работодателей (наглядно на диаграмме 1).  

Кризисные явления традиционно сильнее всего отразились на микро, малом и среднем бизнесе: 37% компаний численностью до 100 человек ответили, что не могут и не планируют бюджет на будущий год. Доля таких компаний со штатом от 500 и более человек на данный момент не превышает 10%-15% (наглядно на диаграмме 2). 

В разрезе отраслей: наибольшая доля тех, кто уже занялся бюджетом и планированием расходов своих компаний зафиксирована в отрасли «Ископаемые и химическое производство» (50% опрошенных). Также каждая третья компания (29%) в сфере машиностроения уже планирует свой HR-бюджет. Планируют в ближайшее время заняться затратами на 2023 год работодатели из ретейла (59%). При этом наибольшая доля тех, кто вообще не приступал к данной задаче и видимо не будет этим заниматься зафиксирована в ИТ-сфере (33%), а также в области финтеха (29%). 

«Каждый второй (50%) работодатель заявил, что затраты на персонал в его компании будут больше, чем в 2022 году, 7% планируют затраты уменьшить, а 53% оставят бюджет без изменений. В ходе опроса работодатели также рассказали, на что они хотят потратить свой HR-бюджет 2023 года. Так, 57% компаний в России планируют увеличить фонд оплаты труда работников. У 18% вырастут траты на внутренние коммуникации. 16% работодателей закладывают увеличение бюджета на оплату компенсаций и льгот работников. При этом у 57% опрошенных компаний могут сократиться затраты на адаптацию нового персонала, у 38% возможно сокращение бюджета на обучение и развитие сотрудников», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно в таблице и диаграмме 3).

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