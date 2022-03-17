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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.22 12:30

Работодатели СЗФО стали в несколько раз чаще искать специалистов по «Telegram»

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько часто умение работать с теми или иными социальными сетями указывается в вакансиях и как изменилась доля таких предложений.  

По данным базы вакансий hh.ru, с начала 2022 года такое требование, как навык работы с социальными сетями, встречалось более чем в 103 000 вакансий по всей России и в почти 11 тысяч вакансий в регионах СЗФО. Чаще всего работодатели рассчитывают найти специалистов, профессионально работающих с «Instagram» – это более 17 тысяч вакансий по всей России. На втором месте с небольшим отставанием находится «Telegram» (требование указано в 15 тысяч вакансий), на третьем – «VK» (13 тысяч вакансий). Реже всего компании ищут людей с навыком работы в «Одноклассниках» - всего около тысячи вакансий.

В СЗФО пальму первенства работодатели пока что отдают «Instagram» – умение пользоваться мессенджером указано в чуть более 2600 вакансиях. Чуть уступают «VK» (чуть более 2300 вакансий), на третьем месте – «Telegram» (более 200 вакансий). Реже всего компании Северной столицы ищут профессионалов, разбирающихся в Одноклассниках – лишь чуть более 120 вакансии (подробно на диаграмме).

Любопытно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российские работодатели значительно чаще стали упоминать в вакансиях работу с «Telegram» (таких предложений стало на 250% больше), с «TikTok (на 185%) и с «Twitter» (на 107%). Популярность «Instagram» увеличилась на 78%, «VK» – на 59%. В регионах СЗФО востребованность специалистов, разбирающихся в «Telegram», выросла на 256%, в «TikTok» – на 169%, в «Twitter» – на 88%, в «YouTube» – 71%. Вакансий с упоминанием Instagram стало на 67% больше, с «VK» – на 57%, в «Одноклассниках» – на 2%.

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