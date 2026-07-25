Работодатели ужесточают политику в отношении соискателей с судимостью

После краткосрочного периода смягчения рекрутинговой политики компании начали пересматривать отношение к соискателям с непогашенной судимостью. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из 186 населённых пунктов страны.

Персонал с непогашенной судимостью сегодня есть в 5% компаний. В 2024—2025 годах о таких сотрудниках рассказывали 7—8% работодателей.

О готовности трудоустраивать ранее судимых заявили представители 9% предприятий и организаций (минус 8 процентных пунктов за год).

Чуть чаще лояльность к бывшим заключенным проявляют добывающие, складские, энергетические и производственные предприятия: таких соискателей принимают на позиции рабочих и разнорабочих. Однако общее число потенциально открытых для кандидатов с непогашенной судимостью вакансий сократилось: численность соискателей на открытом рынке труда выросла, в этих условиях компании сворачивают эксперименты с высоким кадровым риском.

Время проведения опроса: 1—21 июля 2026 года.