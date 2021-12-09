Работодатели в 2 раза чаще, чем в прошлом году, готовы оплачивать сотрудникам такси

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как часто в условиях работы, описанных в вакансиях, встречается проезд на такси за счет работодателя.

Оказалось, что по сравнению с 2020 с начала текущего года в стране было открыто в 2,4 раза больше вакансий, где среди прочего компании предлагали будущим сотрудникам оплату такси.

В регионах СЗФО такси за счёт работодателя в этом году предлагалось на 146% больше показателей 2020 года. Больше всего таких вакансий после Петербурга в Калининграде, Архангельске и Мурманске, достаточно активно размещают подобные вакансии работодатели из Коми, Псковской области и Карелии.

В целом по стране по количеству таких лидируют Москва (19% от общего числа вакансий, предлагающих в условиях работы оплату такси), Санкт-Петербург (5%) и Краснодарский край (4%).

Чаще всего оплачивать сотрудникам такси предлагают компании из отраслей «Розничная торговля» (20%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (12%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (11%). Наиболее редко такие предложения можно встретить в отраслях «Тяжёлое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Нефть и газ» (это буквально единичные случаи).

Как правило, речь идёт об оплате проезда в ночные часы работы, также в некоторых случаях компании готовы компенсировать затраты на поездки, связанные с профессиональными обязанностями (например, встречи с клиентами и партнёрами).

Кстати, по данным опроса, который проводился летом этого года на сайте hh.ru, каждый третий (31%) житель СЗФО готов отказаться от корпоративного такси или корпоративных скидок в обмен на возможность работать в стильном, удобном и современном офисном помещении.