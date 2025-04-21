Работодатели вновь обсудят вопросы цифровизации региона в рамках научно-технической конференции

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) приступил к подготовке к ежегодной региональной научно-технической конференции «Арктика – территория цифровизации», запланированной к проведению в 2025 году. Конференция – совместный проект СПП МО и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

На базе Мурманского колледжа цифровых профессий «Синергия» прошло установочное заседание организационного комитета по подготовке к конференции. Собравшиеся отметили целесообразность проведения четвертой научно-технической конференции, учитывая всё возрастающую актуальность цифровизации экономики. Оргкомитетом были определены предварительные темы и структура мероприятия.

Конференция «Арктика – территория цифровизации» объединит на своей площадке представителей крупных производственных предприятий, малого бизнеса, представителей сферы образования и науки.

В рамках конференции работодатели обсудят вопросы информационной безопасности, цифровизации производства в условиях импортозамещения, автоматизации научных исследований, рыбопромышленного комплекса и другие. Отдельно на обсуждение будут вынесены вопросы подготовки кадров для цифровизации.

Прошлогодняя конференция собрала на своей площадке порядка ста участников. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения успешных кейсов внедрения процессов цифровизации во всех сферах деятельности предприятий.

Фото предоставлено пресс-центром СПП МО.