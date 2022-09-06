Работодатели вправе получить субсидию при найме незанятых граждан до 30 лет

По информации с сайта правительства Российской Федерации, с 23 августа 2022 года программу государственной поддержки при трудоустройстве распространили на всех незанятых граждан до 30 лет.

Данное изменение внесено постановлением правительства РФ от 19.08.2022 №1461 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362».

До этого на субсидию могли рассчитывать работодатели при приеме молодых специалистов только отдельных категорий, например, инвалидов.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, кроме того, теперь регистрация в качестве безработных необязательна для граждан, которых в 2022 году перевели к другому работодателю, но они оказались под риском увольнения. Чтобы получить господдержку, нужно направить заявление в центр занятости через портал «Работа в России».