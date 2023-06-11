Работодатели всё чаще считают спортивные увлечения работников и соискателей их личным делом, не влияющим на эффективность. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Почти каждый второй работодатель (47%) не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далек от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. В каждой четвертой компании (25%) считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных. «Они привыкли к дисциплине», — комментируют менеджеры по персоналу. Только в 2% организаций уверены, что поклонники спорта работают хуже: «То сборы, то травмы».

Как отметили 2 из 3 работодателей (64%), тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 31% организаций, недостатком — лишь в 1%.

Работодатели всё реже оценивают спортсменов как выдающихся работников: по сравнению с 2014 годом число тех, кто убеждён, что любители физкультуры трудятся лучше других, снизилось на треть, по сравнению с 2021-м — на 4 п.п. Соответственно, растёт число компаний, для которых спортивная подготовка соискателя не имеет никакого значения (+10 п.п. по сравнению с 2014 годом, +3 п.п. за последние 2 года).

Какие меры предпринимают работодатели, чтобы сотрудники занимались спортом? В 2 из 3 компаний — никакие: бизнес не считает это своей прямой задачей. В 15% организаций периодически проводят спортивные мероприятия, в каждой десятой для сотрудников организованы бесплатные спортивные занятия. Число компаний, полностью или частично оплачивающих своим работникам тренировки, с 2014 года сократилось вдвое и составило 8%. Физкультминутки в течение дня проводят в 3% организаций.

Время проведения опроса: 20 мая — 6 июня 2023 года.