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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 11:30

Работодателям Мурманской области необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности не позднее 15 апреля – региональное Отделение СФР

Не позднее 15 апреля 2025 года работодателям необходимо представить в Отделение СФР по Мурманской области сведения об основном виде экономической деятельности (ОВЭД) за 2024 год. Это касается порядка 12710 страхователей региона.

Сделать это нужно для определения размера страхового тарифа взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, исходя из которого будут рассчитываться и уплачиваться страховые взносы за работников в текущем году.

Вновь созданным организациям, которые не осуществляли свою деятельность в предыдущем году, не требуется подтверждение ОВЭД в первый год их работы.  От ежегодного подтверждения ОВЭД освобождены и страхователи-индивидуальные предприниматели, которым он устанавливается на основании основного вида деятельности, указанного в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователям или их законным представителям по доверенности необходимо предоставить в Отделение СФР по Мурманской области заявление установленной формы, справку-подтверждение ОВЭД и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2024 год (кроме субъектов малого предпринимательства).

Документы можно направить:

- через портал госуслуг;

- через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда России;

- через систему электронного документооборота (СЭДО);

- через спецоператоров связи;

- в клиентских службах Отделения СФР по Мурманской области или офисах МФЦ.

Если работодатель не представит подтверждение до 15 апреля, то региональное Отделение СФР автоматически установит ему максимальный тариф страховых взносов исходя из видов деятельности страхователя, указанных в Едином государственном реестре юридических лиц.

Консультацию специалистов Отделения СФР по Мурманской области по вопросам подтверждения основного вида экономической деятельности можно получить по телефону регионального контакт-центра для страхователей 8 (8152) 568-298 добавочный 2 (пн.-чт. - с 8.30 до 17.00, пт. - с 8.30 до 15.00).

Фото: https://vk.com/sfr.murmanskayaobl?z=photo-88457467_457241033%2Falbum-88457467_0%2Frev

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