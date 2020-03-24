Работодателям Мурманской области рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удаленную работу – это одно из решений оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, закреплённое постановлением губернатора № 55-ПГ от 23.03.2020 года.

В документе также установлено право исполнительных органов государственной власти все личные приёмы граждан проводить в дистанционном режиме.

«Ещё раз обращаю внимание всех органов муниципальной и государственной власти, руководителей министерств и ведомств - с сегодняшнего дня необходимо провести подготовительную работу, чтобы обеспечить максимальный переход на селекторные и дистанционные формы работы. Необходимо минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.