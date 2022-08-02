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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 14:00

Работодателям СЗФО с начала года понадобилось более 1000 новых PR-специалистов: насколько сложно найти работу в PR, а также кому заплатят более 100 тысяч рублей – в обзоре hh.ru

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили какими качествами обладают специалисты по связям с общественностью, какую работу ищут, и какие условия предлагают им работодатели.

С начала года на hh.ru опубликовано около 33000 резюме соискателей из PR-сферы Соискатели из регионов СЗФО разместили в этом году более 5000 резюме, это составляет 16% от всего объёма резюме по стране на данный момент. Кроме петербургских пиарщиков на Северо-Западе также активно ищут работу PR-специалисты из Калининградской области – они разместили 3% резюме от всего объёма в СЗФО, мурманские, архангельские, псковские, новгородские, ненецкие пиарщики, а также специалисты из Ленобласти, Коми и Карелии также нуждаются в работе (по 1% в каждом регионе).

Уровень конкуренции среди соискателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в целом по стране за первое полугодие 2022 вырос с 3,8 до 4,3 резюме на вакансию. В регионах СЗФО ситуация не такая однозначная: самая высокая конкуренция среди пиарщиков наблюдается в Коми (более 8 человек на одно рабочее место), на втором месте по сложности нахождения работы – Калининградская область (более 6 человек на место), на третьем – Архангельская область (5,8 резюме от пиарщиков на вакансию). Меньше всего конкуренция в Мурманской области и НАО (до 2 человек на место).

Регион СЗФО

Уровень конкуренции (число кандидатов на одно рабочее место)

Санкт-Петербург

5,1

Ленинградская область

2,3

Новгородская область

3,3

Республика Карелия

5,2

Калининградская область

6,3

Республика Коми

8,1

Псковская область

4,0

Архангельская область

5,8

Мурманская область

1,8

Ненецкий АО

1,3

 

С начала года работодатели со всей страны разместили более 6 000 вакансий для специалистов по связям с общественностью. Работодатели Северо-Запада достаточно часто ищут PR-специалистов: более 1000 новых рабочих мест с начала года. Это на 12% больше, чем в 2021 году.

В большинстве случаев PR-специалистов искали компании из отрасли «ИТ-технологии, системная интеграция, интернет» (15%), «СМИ, маркетинг, реклама, продюсирование» (14%), «Услуги для бизнеса» (8%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация» (7%) и «Розничная торговля» (ещё 7%).

«В рамках исследования выяснилось, что условия, на которые претендуют пиарщики-соискатели и то, что готовы дать работодатели достаточно сильно различается. Так, каждый пятый соискатель (22%) хочет работу с частичной занятостью, но это предлагают лишь в 4% вакансий. Гибкий график работы нужен 24% PR-специалистов, но устроит лишь 5% работодателей. Также 16% соискателей хотят попробовать себя в проектной работе, им готовы предложить работу 1% компаний. Между тем подавляющее большинство компаний готовы принять пиарщиков на полный рабочий день (94%) и полную занятость. Удаленку предлагают в 9% вакансий, в то время как пиарщики хотят работать на дистанте в 25% случаев. Все эти данные показывают, что соискатели из PR-сферы очень гибки в вопросе организации рабочего дня и ждут того же от работодателей», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Зарплатные ожидания российских пиарщиков сильно зависят от опыта соискателей. Так, опытные специалисты (стаж более 6 лет) в среднем хотят получать не менее 80000₽. Неопытные готовы работать за зарплату вполовину меньше – до 40000₽. При этом в среднем зарплатные предложения работодателей выше, чем запросы соискателей в сфере PR – опытным пиарщикам компании готовы платить от 100000₽ и выше. Исключение составляют лишь специалисты без опыта работы, у которых зарплатное ожидание соразмерно предложению и составляет 40 тысяч рублей в среднем по стране.

Вакансии, январь-июль 2022, Россия

Резюме, январь-июль 2022, Россия

Опыт

Доля опыт

Медиана предлагаемой зарплаты

Опыт

Доля опыт

Медиана ожидаемая зарплата

Более 6 лет

3%

100 000

Более 6 лет

57%

80000

От 1 года до 3 лет

54%

55 000

От 1 года до 3 лет

12%

50000

Нет опыта

10%

40 000

Нет опыта

13%

40000

От 3 до 6 лет

33%

82 500

От 3 до 6 лет

18%

60000

 

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