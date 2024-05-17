Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%
Весной в России отмечают День вахтовика. Специально к празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вахтовые вакансии - выяснилось, что на этот тип занятости в 2024 году приходится 7% от всех предложений о работе.
За январь-апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего вахтовых вакансий открыто в Республике Башкортостан (5,8%), Красноярском крае (5,3%), Иркутской области (5,1%), Москве (4,7%) и Свердловской области (3,6%).
В регионах СЗФО с начала этого года компании искали почти 14 тыс. новых вахтовых работников. Это превышает прошлогоднюю потребность на 57%. Лидером по росту спроса на вахтовиков в начале этого года по сравнению с началом 2023-го в СЗФО стал НАО: здесь число вахтовых вакансий выросло сразу на 206%. В Ленобласти спрос на вахтовиков в этом году по сравнению с 2023 взлетел на 138%, в Псковской области – на 86%. В целом в СЗФО нет ни одного региона, где потребность в вахтовых работниках упала (наглядно на диаграмме).
Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%). Интересно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.
Медиана заработной платы, которую в России сегодня предлагают вахтовикам, составляет 142500 рублей, что на 30700 рублей больше, чем год назад. При этом самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам – 200 тысяч рублей (отметим, что с начала года было открыто 53 таких вакансии). Далее идут руководители проектов (198200 рублей), начальники производств (181700 рублей), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180000), геодезисты (175700), операторы станков с ЧПУ (175000), главные инженеры проекта (170000), специалисты по информационной безопасности (168500) и руководители отделов логистики (166000 рублей).
В регионах СЗФО в целом средняя зарплата вахтовика сегодня на уровне 146000 рублей. Это на 39 тысяч рублей больше, чем весной 2023 года, когда предлагали порядка 107000 рублей. Одна из самых высоких зарплат у вахтовиков зафиксирована в НАО (порядка 180000), за год местные компании нарастили доход для вахтовиков на 75000 рублей. На втором месте в СЗФО по уровню доход по вахте – Калининградская область (почти 160000 рублей, что на 44800 рублей больше, чем весной 2023 года).
Насколько выросла зарплата в вакансиях для вахтовиков за год в регионах СЗФО? По данным hh.ru:
|
2023
|
2024
|
Динамика за год
|
Архангельская область
|
108 800 ₽
|
140 400 ₽
|
31 600 ₽
|
Вологодская область
|
104 900 ₽
|
137 800 ₽
|
32 900 ₽
|
Калининградская область
|
114 700 ₽
|
159 500 ₽
|
44 800 ₽
|
Ленинградская область
|
100 200 ₽
|
126 100 ₽
|
25 900 ₽
|
Мурманская область
|
122 000 ₽
|
159 700 ₽
|
37 700 ₽
|
Ненецкий АО
|
105 000 ₽
|
180 000 ₽
|
75 000 ₽
|
Новгородская область
|
100 600 ₽
|
144 200 ₽
|
43 600 ₽
|
Псковская область
|
100 300 ₽
|
144 600 ₽
|
44 300 ₽
|
Республика Карелия
|
99 200 ₽
|
131 500 ₽
|
32 300 ₽
|
Республика Коми
|
119 300 ₽
|
141 600 ₽
|
22 300 ₽
|
Санкт-Петербург
|
111 900 ₽
|
141 400 ₽
|
29 500 ₽
Готовность к вахтовой занятости в своих резюме указали лишь 3% соискателей. Однако в некоторых регионах эта доля существенно выше. Так, в Республике Башкортостан отправиться на вахту готовы 14,0% соискателей, в Ямало-Ненецком АО – 13,8%, в Забайкальском крае – 12,3%, в Магаданской области – 11,4%, в Чукотском АО – 11,0%. Реже всего работа вахтой интересует жителей Москвы (2,1%) и Московской области (1,7%). Добавим, что медиана ожидаемых зарплат в резюме вахтовиков составляет 99600 рублей.