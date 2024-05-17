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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.24 12:00

Работодателям СЗФО с начала года потребовалось почти 14 тысяч вахтовиков. Спрос на данных работников вырос на 57%

За январь-апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего вахтовых вакансий открыто в Республике Башкортостан (5,8%), Красноярском крае (5,3%), Иркутской области (5,1%), Москве (4,7%) и Свердловской области (3,6%).

Весной в России отмечают День вахтовика. Специально к празднику эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вахтовые вакансии - выяснилось, что на этот тип занятости в 2024 году приходится 7% от всех предложений о работе.  

За январь-апрель 2024 года количество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Больше всего вахтовых вакансий открыто в Республике Башкортостан (5,8%), Красноярском крае (5,3%), Иркутской области (5,1%), Москве (4,7%) и Свердловской области (3,6%).

В регионах СЗФО с начала этого года компании искали почти 14 тыс. новых вахтовых работников. Это превышает прошлогоднюю потребность на 57%. Лидером по росту спроса на вахтовиков в начале этого года по сравнению с началом 2023-го в СЗФО стал НАО: здесь число вахтовых вакансий выросло сразу на 206%. В Ленобласти спрос на вахтовиков в этом году по сравнению с 2023 взлетел на 138%, в Псковской области – на 86%. В целом в СЗФО нет ни одного региона, где потребность в вахтовых работниках упала (наглядно на диаграмме).

Чаще всего работу вахтой предлагают водителям (17,9% от всех вахтовых вакансий), машинистам (10,0%), разнорабочим (6,3%), сварщикам (4,9%), токарям (4,8%), слесарям (4,0%), упаковщикам (3,4%), электромонтажникам (3,3%), монтажникам (3,0%) и прорабам (2,5%). Интересно, что в единичных случаях работодатели готовы приглашать на вахту журналистов, психологов, фотографов, event-менеджеров, главных врачей и юристов.

Медиана заработной платы, которую в России сегодня предлагают вахтовикам, составляет 142500 рублей, что на 30700 рублей больше, чем год назад. При этом самую высокую зарплату предлагают вахтовикам-программистам – 200 тысяч рублей (отметим, что с начала года было открыто 53 таких вакансии). Далее идут руководители проектов (198200 рублей), начальники производств (181700 рублей), руководители строительных проектов и супервайзеры (по 180000), геодезисты (175700), операторы станков с ЧПУ (175000), главные инженеры проекта (170000), специалисты по информационной безопасности (168500) и руководители отделов логистики (166000 рублей).

В регионах СЗФО в целом средняя зарплата вахтовика сегодня на уровне 146000 рублей. Это на 39 тысяч рублей больше, чем весной 2023 года, когда предлагали порядка 107000 рублей. Одна из самых высоких зарплат у вахтовиков зафиксирована в НАО (порядка 180000), за год местные компании нарастили доход для вахтовиков на 75000 рублей. На втором месте в СЗФО по уровню доход по вахте – Калининградская область (почти 160000 рублей, что на 44800 рублей больше, чем весной 2023 года).

Насколько выросла зарплата в вакансиях для вахтовиков за год в регионах СЗФО? По данным hh.ru:

2023

2024

Динамика за год

Архангельская область

108 800 ₽

140 400 ₽

31 600 ₽

Вологодская область

104 900 ₽

137 800 ₽

32 900 ₽

Калининградская область

114 700 ₽

159 500 ₽

44 800 ₽

Ленинградская область

100 200 ₽

126 100 ₽

25 900 ₽

Мурманская область

122 000 ₽

159 700 ₽

37 700 ₽

Ненецкий АО

105 000 ₽

180 000 ₽

75 000 ₽

Новгородская область

100 600 ₽

144 200 ₽

43 600 ₽

Псковская область

100 300 ₽

144 600 ₽

44 300 ₽

Республика Карелия

99 200 ₽

131 500 ₽

32 300 ₽

Республика Коми

119 300 ₽

141 600 ₽

22 300 ₽

Санкт-Петербург

111 900 ₽

141 400 ₽

29 500 ₽

 

Готовность к вахтовой занятости в своих резюме указали лишь 3% соискателей. Однако в некоторых регионах эта доля существенно выше. Так, в Республике Башкортостан отправиться на вахту готовы 14,0% соискателей, в Ямало-Ненецком АО – 13,8%, в Забайкальском крае – 12,3%, в Магаданской области – 11,4%, в Чукотском АО – 11,0%. Реже всего работа вахтой интересует жителей Москвы (2,1%) и Московской области (1,7%). Добавим, что медиана ожидаемых зарплат в резюме вахтовиков составляет 99600 рублей.

Комментарии

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