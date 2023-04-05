Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами

В Госдуму внесён проект закона о запрете работодателям расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации, сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места», - написал Турчак в своем телеграм-канале 3 апреля.

Он отметил, что действующие нормы всё ещё позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся для участия в СВО добровольно, несмотря на то что осенью был принят закон о сохранении за мобилизованными рабочих мест на время участия в боевых действиях.

«Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении «на гражданку» он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место», - пояснил Турчак.

Внесенные поправки в Трудовой кодекс позволят урегулировать вопрос, отмечает он.