Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше

На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В первом квартале на одну вакансию претендуют в среднем 4 соискателя. В Мурманской области в среднем на одно вакантное место откликается 2-3 человека, что является отклонением от нормы. Более того начиная с весны 2023 года уровень конкуренции в регионе в частности, и в России в целом стабильно снижался, так как людей на рынке труда становилось ежемесячно меньше.

Аналитики hh.ru выяснили, что в Мурманской области конкуренция на рынке труда продолжает быть ниже нормы, кадров не хватает, а работоспособного населения становится всё меньше.

На российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. В первом квартале на одну вакансию претендуют в среднем 4 соискателя. В Мурманской области в среднем на одно вакантное место откликается 2-3 человека, что является отклонением от нормы. Более того начиная с весны 2023 года уровень конкуренции в регионе в частности, и в России в целом стабильно снижался, так как людей на рынке труда становилось ежемесячно меньше.

Один из сложных моментов 2023 года как для роста экономики в целом, так и для развития рынка труда в частности, является дефицит кадров. Данную причину также называют аналитики ЦБ РФ, которые составляли экономической обзор по итогам 2022 года и давали прогнозы на 2023-й.

Если сравнивать ситуацию с кадровым дефицитом в Мурманской области и в других регионах России, то мы увидим, что чуть лучше ситуация с представителями сферы производства, которые особенно востребованы у работодателей, наблюдается в Коми (4 человека на одно рабочее место). Между тем это всё равно меньше нормы, но всё же лучше той ситуации, что сейчас в Мурманской области (меньше 1 человека на рабочее место). В сфере транспорта и логистики чуть лучше ситуация, чем в Кольском Заполярье, зафиксирована у работодателей из Калининградской области (3-4 человека), Республике Тыва (3-4 человека на одно рабочее место в сфере транспорта). В области производства, которая также испытывает серьёзный дефицит кадров, лучше, чем в Мурманской области ситуация сейчас у компаний Петербурга (2-3 человека на рабочее место), в Тольятти и Москве (по 2-3 человека на вакансию).

При этом в приближении к каким-то конкретным профессиональным сферам, видны серьёзные проседания и острый кадровый дефицит. Так, на диаграмме, которую подготовили эксперты hh.ru, красные строчки – число кандидатов на одно рабочее место меньше 5 человек, фиолетовые – 5-7, т.е. нормальная конкуренция. Во многих профессиональных сферах рынок лишь приблизился к нормальной конкуренции, в некоторых сохраняется перевес в сторону соискателя, и ни в одной профобласти рынок не склонился в сторону работодателя.

Наиболее яркий спрос у российских работодателей держится на представителей рабочих специальностей, строителей и производственный персонал.

При отсутствии новых вызовов и событий, напрямую влияющих на численность трудоспособного населения, вероятнее всего, что в 2023 году показатель безработицы сохранится на текущих исторических минимумах. С позиции сегодняшнего дня нет предпосылок к сокращениям в целых отраслях с массовой занятостью (торговля, общепит, транспорт и логистика и т.д.) в течение 2023 года, которые могут повлиять негативно на динамику показателя безработицы.

«При этом подобный серьёзный рост спроса на работников со стороны работодателей может только усугублять ситуацию с кадровым дефицитом. И бороться с этой проблемой работодатели скорее всего будут сначала самыми простыми методами – в первую очередь расширением соцпакета и увеличением зарплат. С одной стороны, это хорошие новости для соискателей. Но это плохие новости для работодателей, которые не могут или не имеют возможности постоянно наращивать динамику роста зарплат», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.