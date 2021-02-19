Работу дорожной техники и котельных в Териберке и Лодейном проинспектировал вице-губернатор Юрий Сердечкин

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин с рабочим визитом посетил посёлок Лодейное и село Териберка. В поездке приняли участие также министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков и представители ресурсоснабжающих организаций региона.

«Для выезда был выбран день с неблагоприятным прогнозом погоды, чтобы проверить, как работают дорожные службы, которые обслуживают подъезд к Териберке и дорогу Кола – Серебрянские ГЭС.

17 февраля вечером по погодным условиям дорога была закрыта, и спецтехника помогала выехать транспорту – осуществляла проводку. После чего дорога была расчищена, и вчера к полудню её снова открыли для проезда», – отметил вице-губернатор.

Юрий Сердечкин также сообщил, что в рамках визита были рассмотрены возможности улучшения работ по обслуживанию трассы с профильными специалистами. Несколько предложений будут взяты в работу в дальнейшем.

Совместно с директором мурманского филиала компании «Россети Северо-Запад» Владимиром Быстрицким участники поездки обсудили планы по повышению надёжности электроснабжения Териберки. Кроме того, вице-губернатор проинспектировал котельные в Териберке и Лодейном.

Угольная котельная в Териберке обеспечивает отопление 50 квартир в многоквартирных домах, Дом культуры и административные здания. Оборудование котельной исправно работает, однако из-за большого срока службы (более 30 лет) рассматривается вопрос возможного ремонта или замены оборудования на более современное, а также иные варианты теплоснабжения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на мазутной котельной в посёлке Лодейное в 2020 году был заменён один из двух котлов, что позволило повысить надёжность теплоснабжения потребителей. На данный момент новое оборудование налажено, настроено и полноценно функционирует. Чтобы уменьшить тепловые потери и дополнительно повысить надёжность системы теплоснабжения, рассматривается реализация проекта реконструкции системы теплоснабжения: замены тепловой трассы и исключение из работы морально и физически устаревшего оборудования. Котельная обслуживает школу, детский сад и 6 многоквартирных домов.

«Очный контроль за работой котельных в этом районе крайне важен, так как работа ведётся в условиях обильных снегопадов, снежных бурь и сильных морозов, а значит, любой сбой может иметь тяжёлые последствия. Мы должны были убедиться, что отопительная система работает чётко, в штатном режиме. Имеется необходимый запас топлива, по итогам посещения могу сказать, что работу котельных считаю удовлетворительной», – прокомментировал Юрий Сердечкин.