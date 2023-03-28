Работу Фонда капитального ремонта общего имущества в МКД региона попечительский совет оценил положительно

В Мурманской областной Думе состоялось заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В работе совета также приняли участие председатель профильного комитета Михаил Павлов и депутат Алла Истомина, представители профильных министерств, Фонда капитального ремонта, Общественной палаты.

Участники заседания подвели итоги прошлого года и обсудили реализацию краткосрочного плана капитального ремонта МКД в 2023 году.

Так, в 2022-м ремонтные работы были произведены в 413 многоквартирных домах. В этом году планируется отремонтировать 150 домов. На эти цели предусмотрено 2,3 млрд рублей, включающие как средства собственников, так и средства регионального бюджета.

Сергей Дубовой отметил, что, заслушав финансовый отчёт главного бухгалтера фонда, члены Совета положительного оценили работу ФКР, проделанную в прошлом году:

— Небольшие замечания есть, но они учтены и приняты в работу. На сегодняшний день фондом заключены договоры на ремонты в 120 домах, работы по обновлению внутридомовых инженерных сетей и кровель уже начаты, к реставрации фасадов подрядчики приступят летом.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27450/