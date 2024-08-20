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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.24 16:30

Работу инвеступолномоченных Мурманской области оценит предпринимательское сообщество

19 августа на оперативном совещании в правительстве Мурманской области подвели итоги работы инвеступолномоченных за первое полугодие 2024 года. Генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Артём Кукса сообщил, что ими было решено 240 обращений предпринимателей. В общей сложности к ним обратилось почти 500 предпринимателей.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко поручила корпорации разработать систему оценки деятельности инвестоуполномоченных.

«Это важный значимый институт. Необходимо, чтобы сами предприниматели оценили их работу, дали анализ – что можно улучшить. Важно провести такой анализ работы инвеступолномоченных, сделать его системным для того, чтобы иметь не только фрагментарную оценку, но и понять, как улучшить и донастроить эту работу», – сказала Оксана Демченко.

По оценке региональной Корпорации развития в первом полугодии 2024 года в муниципалитетах помощь инвесторам и предпринимателям в реализации инвестпроектов наиболее активно оказывали уполномоченные Мурманска (среди администраций городов с подведомственной территорией), Печенгского округа (среди муниципальных районов и округов), Североморска (среди закрытых административно-территориальных образований). В общей сложности в первом полугодии инвеступолномоченные в муниципалитетах области провели 125 консультаций для 489 предпринимателей, 240 вопросов были решены, ещё 42 находится в работе.

«В целях совершенствования компетенций инвеступолномоченных и муниципальных команд Корпорация развития регулярно проводит обучающие программы. В апреле состоялся 6-й по счёту модуль Школы инвеступолномоченных, посвящённый новой системе поддержки инвестиционных проектов в муниципалитетах», – отметил Артём Кукса.

Также инвеступолномоченные приняли активное участие в стратегических сессиях по обновлению регионального плана «На Севере – жить», которые проводились непосредственно в муниципалитетах, а также в сессиях по мастер-планированию территорий.

«Институт инвеступолномоченных – значимый инструмент инвестиционной политики, поэтому необходимо получить комплексную оценку от предпринимателей о работе этого института, чтобы понимать, как ещё донастроить эту работу и использовать обратную связь в работе в рамках нового делового сезона», – прокомментировала результаты очередной оценки инвеступолномоченных первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как отмечает региональная Корпорация развития, цель инвеступолномоченных – способствовать реализации инвестиционных проектов и помогать предпринимателям на местах. Сейчас в Мурманской области работают 26 инвеступолномоченных. Имена и способы связи можно найти на Инвестиционном портале, там же можно оставить отзыв о их работе.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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