Жителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничную ярмарку в честь Дня рыбака238 млн рублей направят на оснащение хирургического корпуса в Североморске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 14:30

Работу ледоколов ФГУП «Росморпорт» в зимнюю навигацию 2024-2025 годов отметил штаб морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть»

Четыре судна предприятия – «Владивосток», «Виктор Черномырдин», «Красин» и «Мурманск» – успешно завершили работу на Северном морском пути и вернулись в порты регистрации. По договору с ФГУП «Атомфлот» в зимнюю навигацию 2024-2025 годов они в общей сложности провели 192 ледокольные операции.

Как сообщает rosmorport.ru, все суда выполняли ледовые проводки в западной части Севморпути в акватории Карского моря. Они обновляли и прокладывали ледовые каналы, дежурили в ожидании подхода судов и проводили караваны.

В минувшем сезоне ледокол «Красин» Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» отработал на СМП больше полугода. За это время он выполнил 68 операций. Дежурство завершилось 30 июня, после чего судно вернулось в морской порт регистрации Мурманск.

Ещё три ледокола ФГУП «Росморпорт» – «Владивосток», «Виктор Черномырдин» и «Мурманск» – работали в Енисейском заливе и на реке Енисей, а также в бухте Север. В её акватории отмечается оживленное судоходство благодаря перевалке нефти на терминале, обслуживающем Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Ледокол «Мурманск» вышел на дежурство в конце октября и выполнял проводки в Карском море до апреля, затем его сменил «Владивосток». Флагман флота ФГУП «Росморпорт» – самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» присоединился к группировке судов в феврале и вернулся в морской порт Большой порт Санкт-Петербург 27 июня. Суммарно они провели 124 ледокольные операции.

Работу ледоколов предприятия отметил штаб морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Первый заместитель генерального директора – начальник ШМО Владимир Арутюнян, в частности, поблагодарил капитана ледокола «Виктор Черномырдин» Александра Трухановича за успешную постановку судов на ледовый причал и их отвод.

Его мастерство и высокий профессионализм позволили минимизировать риски и обеспечить бесперебойную логистику в Енисейском заливе и в акватории реки Енисей. Кроме того, эффективная работа ледокола по проводке судов на морском участке маршрута подтвердила высочайший уровень подготовки и умение адаптироваться к изменяющимся ледовым условиям, – подчеркнул Владимир Арутюнян.

В предыдущем сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» также работали в акватории Карского моря по договору с ФГУП «Атомфлот». Во время зимне-весенней навигации 2023-2024 годов суда «Красин», «Владивосток», «Адмирал Макаров» и «Виктор Черномырдин» выполнили более 200 ледокольных операций.

Фото: https://www.rosmorport.ru/news/company/59105/#media-4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:30«Техника сильных». Познавательная программа (12+)16:00«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)16:30«В небо за мечтой». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Арктическая ипотека стала доступнее: утверждён новый размер стоимости квадратного метра жилья-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания, или Лето в центре Мурманска, похожее на осень-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»