Работу ледоколов ФГУП «Росморпорт» в зимнюю навигацию 2024-2025 годов отметил штаб морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть»

Четыре судна предприятия – «Владивосток», «Виктор Черномырдин», «Красин» и «Мурманск» – успешно завершили работу на Северном морском пути и вернулись в порты регистрации. По договору с ФГУП «Атомфлот» в зимнюю навигацию 2024-2025 годов они в общей сложности провели 192 ледокольные операции.

Как сообщает rosmorport.ru, все суда выполняли ледовые проводки в западной части Севморпути в акватории Карского моря. Они обновляли и прокладывали ледовые каналы, дежурили в ожидании подхода судов и проводили караваны.

В минувшем сезоне ледокол «Красин» Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» отработал на СМП больше полугода. За это время он выполнил 68 операций. Дежурство завершилось 30 июня, после чего судно вернулось в морской порт регистрации Мурманск.

Ещё три ледокола ФГУП «Росморпорт» – «Владивосток», «Виктор Черномырдин» и «Мурманск» – работали в Енисейском заливе и на реке Енисей, а также в бухте Север. В её акватории отмечается оживленное судоходство благодаря перевалке нефти на терминале, обслуживающем Пайяхскую группу месторождений на севере Красноярского края.

Ледокол «Мурманск» вышел на дежурство в конце октября и выполнял проводки в Карском море до апреля, затем его сменил «Владивосток». Флагман флота ФГУП «Росморпорт» – самый мощный в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» присоединился к группировке судов в феврале и вернулся в морской порт Большой порт Санкт-Петербург 27 июня. Суммарно они провели 124 ледокольные операции.

Работу ледоколов предприятия отметил штаб морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть» (входит в Госкорпорацию «Росатом»). Первый заместитель генерального директора – начальник ШМО Владимир Арутюнян, в частности, поблагодарил капитана ледокола «Виктор Черномырдин» Александра Трухановича за успешную постановку судов на ледовый причал и их отвод.

Его мастерство и высокий профессионализм позволили минимизировать риски и обеспечить бесперебойную логистику в Енисейском заливе и в акватории реки Енисей. Кроме того, эффективная работа ледокола по проводке судов на морском участке маршрута подтвердила высочайший уровень подготовки и умение адаптироваться к изменяющимся ледовым условиям, – подчеркнул Владимир Арутюнян.

В предыдущем сезоне ледоколы ФГУП «Росморпорт» также работали в акватории Карского моря по договору с ФГУП «Атомфлот». Во время зимне-весенней навигации 2023-2024 годов суда «Красин», «Владивосток», «Адмирал Макаров» и «Виктор Черномырдин» выполнили более 200 ледокольных операций.

Фото: https://www.rosmorport.ru/news/company/59105/#media-4