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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.20 15:00

Работу по прокладке железнодорожного пути на западный берег Кольского залива надо довести до логического конца – Андрей Чибис

Реализация проекта комплексной модернизации Мурманского транспортного узла, в частности, его первого этапа, связанного со строительством железнодорожной ветки к порту «Лавна», должна быть доведена до логического конца, – такой основной тезис выдвинул губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания координационного совета по КРМТУ.

В заседании приняли участие члены правительства Мурманской области, представители организаций-подрядчиков и заказчиков работ: ФКУ «Ространсмодернизация», ОАО «РЖД», ПАО «ГТЛК», ООО «Морской торговый порт «Лавна»», АО «Газпромбанк», АО «Ямалтрансстрой».

Несмотря на возникшие в связи с пандемией и изменениями экономической конъюнктуры трудности, подчеркнул глава региона, Мурманский транспортный узел остаётся одним из ключевых проектов утверждённой Президентом РФ Стратегии развития Арктики до 2035 года и пользуется поддержкой руководства страны.

«С учётом тех решений по развитию Арктики, которые приняты президентом, утверждения Стратегии развития Арктики, появления первой в Арктике территории опережающего развития «Столица Арктики» и тех решений по льготам в Арктической зоне Российской Федерации, под которые полностью подпадает Мурманская область, западный берег Кольского залива является не просто перспективной, а уникальной территорией развития. И, конечно, это обеспечило соответствующий рост интереса к тем инвестиционным проектам, которые сегодня структурируются в рамках этих работ. Принципиально важно обеспечить эти проекты и железнодорожной, и энергетической инфраструктурой», – отметил губернатор.

Основной заинтересованной стороной в создании транспортной и энергетической инфраструктуры на западном берегу залива является проект угольного терминала ООО «Морской торговый порт «Лавна». На сегодняшний день компанией прорабатывается вопрос окончания всех этапов строительства в декабре 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вместе с тем, помимо проекта порта «Лавна», в настоящее время ведётся подготовка к реализации на западном берегу Кольского залива проектов строительства терминала сыпучих грузов «Тулома» (основной грузоотправитель – компания «ФосАгро») и контейнерного терминала «Ударник» (АО «Норебо Холдинг»). Кроме того, продолжается реализация проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» в Белокаменке. Все эти проекты являются резидентами ТОР «Столица Арктики» и также нуждаются в инфраструктурном обеспечении.

«Несмотря на вопросы и задачи экономии бюджета, принципиально важно, что мы с вами получили поддержку на федеральном уровне и зафиксировали все необходимые решения на уровне правительства Российской Федерации с точки зрения конкретных сроков. Я очень рассчитываю и надеюсь на то, что с учётом этой дорожной карты, этого актуализированного плана реализации проекта, несмотря на все финансовые сложности, которые могли бы возникнуть и возникли, мы эту работу чётко завершим. И, конечно, со стороны региона мы большое внимание этому уделяем, и я прошу всех участников процесса воспринимать нас как помощников и сигналить, если какие-то вопросы возникают, чтобы мы эти вопросы ставили перед руководством страны», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

 

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