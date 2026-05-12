Работы группы «Алхимия» можно будет увидеть в Культурно-выставочном центре Русского музея

15 мая в 18.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «В мире животных» - выставочный проект группы «Алхимия». Ф. Волосенков (1944-2025), Н. Цехомская, А. Ярыгин (г. Санкт-Петербург).

Идея создания выставки возникла у группы примерно три года назад и стала результатом наблюдений за окружающим миром и внутренними ощущениями участников. Художники Феликс Волосенков, Наталия Цехомкая, Алексей Ярыгин отмечают, что появление в пейзаже, в общем пространстве, какого-либо животного — будь то птица, зверь или даже крохотный мотылек — вызывает заметные изменения, как на физическом, так и на энергетическом и метафизическом уровнях.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, работы группы «Алхимия» — это не просто изображения животных или природных сцен. Это глубокие размышления о месте человека в мире, о взаимосвязи живых существ, о таинственных и непостижимых механизмах жизни. Каждый художник замечает, как природа и её обитатели влияют на восприятие окружающей действительности: исчезают границы между реальностью и фантазией, между видимым и невидимым. В рамках выставки художники делятся своим внутренним ощущением — верой в то, что все в мире, даже самое маленькое и незаметное, имеет своё высшее предназначение. Как говорили святые, даже лист с дерева падает по воле Божии, и за каждым событием стоит высшее проявление Творца.

Эта выставка — не только художественный проект, она является философским вдохновением, приглашением задуматься о глубинной связи всех существ и их смысле в нашей жизни. В ней превращается привычное восприятие — каждое живое существо становится частью сложной и гармоничной системы, сотканной из энергетических связей, смысловых посланий и духовных уроков.

Выставку можно посетить до 28 июня. (0+)

 

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457275057%2Fdccd590893bc67a85d

