Работы мурманской мастерицы Татьяны Ишкараевой представлены на выставке‑конкурсе «Искусство современного шитья» в Твери

С 4 июня по 4 июля в Твери проходит XV Всероссийский фестиваль декоративного искусства «Лоскутная мозаика России». Основу масштабного фестиваля составляет выставка‑конкурс «Искусство современного шитья», которая демонстрирует работы лучших мастеров данного направления.

На выставке можно увидеть картины, написанные не маслом, а тканью, нитками, тесьмой, шерстью, бисером, пайетками и не только.

Как сообщает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, в экспозицию выставки вошли три работы мурманской мастерицы Татьяны Ишкараевой. На фестивале также были представлены три работы из коллективного проекта «Пусть всегда будет солнце» народного самодеятельного коллектива клуба лоскутного шитья «Татьянин день» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Другие работы из этого проекта будут представлены на IV Межрегиональном фестивале лоскутного шитья «Летние провинциальные радости», который пройдёт с 30 июля по 2 августа в городе Киржаче.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457316653%2Fwall-23902826_33577