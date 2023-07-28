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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 10:15

Работы на ключевых объектах областного центра на строгом контроле губернатора Андрея Чибиса и главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера в рамках рабочего объезда оценили ход работ на нескольких ключевых объектах областного центра.

Они посетили строительные площадки жилых домов на улицах Анатолия Бредова, Успенского и здания школы на 500 мест на улице Советской. Также Андрей Чибис и Юрий Сердечкин проверили, как продвигается капитальный ремонт школы №1 (ул. Капитана Буркова, 31), здания бывшего кинотеатра «Родина» (ул. Ленинградская, 26), заехали на стадионы «Юность» (ул. Героев Рыбачьего, 8) и спорткомплекса «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, 51).

«Все объекты находятся под постоянным контролем. Значительная часть строек у меня всегда в кабинете на экране компьютера – на видео с камер смотрю, что происходит. Но очень важно побывать на объекте, пообщаться со строителями, людьми, лично посмотреть ход работ. Сложности возникают всегда, но все объекты у нас в активной фазе стройки: это школа на улице Советской, ремонт школы №1, многоквартирные дома для переселения северян из аварийного жилья, в высокой стадии готовности стадионы – «Авангард» и «Юность». Дороги ремонтируются, мы видели, когда проезжали, что значительный объем дорог, запланированных в этом году, выполнен, и по нацпроекту, и в рамках дополнительных средств, которые мы выделили городу. Динамично идут работы по благоустройству. Администрация города значительно перестроила свою работу, стало гораздо эффективнее, чем в былые годы», – подчеркнул глава региона по итогам выезда.

До 2026 года в Мурманской области планируется строительство 14 многоквартирных жилых домов в Мурманске, Умбе, Зеленоборском, которое осуществляется правительством региона и частными застройщиками.

Глава региона посетил площадку строительства многоквартирного жилого дома на улице Анатолия Бредова, 9. Согласно проекту, здесь возводится одноподъездная пятиэтажка на 21 квартиру. В настоящее время производится монтаж опалубки стен, выполнены работы по прокладке части ливневой канализации и шурфовка сетей.

На улице Успенского строится 4-этажный жилой дом на 4 подъезда и 128 квартир. Проект комплексный, в доме расположится магазин, а во дворе – спортплощадка и парковка. На объекте идёт обустройство свайного фундамента и монтаж стен подвала. Планируется, что жильё в обоих домах получат северяне, переселяющиеся из ветхого и аварийного фонда, а также дети-сироты: квартиры уже выкуплены городской администрацией.

«Что касается хода работ по домам – мы находимся в графике. По дому на Бредова планируем ключи отдать в конце года. На Успенской план сдачи – 2024 год. Планируется дальнейшее развитие микрорайонов. На Бредова будут снесены три аварийных дома рядом, чтобы построить дополнительную детскую и спортивную инфраструктуру, также участок напротив планируем получить в собственность, чтобы построить там ещё два 9-этажных дома», – отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Строительство школы на 500 мест ведётся на улице Советской. Здесь идут буровзрывные работы и разработка скальных грунтов, устройство и гидроизоляция фундаментов, монтаж системы внутренней канализации, заливка полов и устройство кирпичной кладки 1-го этажа. Также на объект уже завезены железобетонные конструкции: фундаментные блоки, перекрытия, лестничные марши и площадки. Окончание строительства планируется в августе 2024 года.

На улице Капитана Буркова капитально ремонтируют школу №1. Здесь отремонтирована крыша, фасад, заменены окна, проведено благоустройство территории, созданы две спортплощадки, а также площадка с тренажёрами. Продолжаются отделочные работы внутри здания, а также устройство системы противопожарной защиты, охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения. Ожидается поставка оборудования и мебели, средства на закупку выделены компанией «НОВАТЭК». 1 сентября школа примет учеников.

«Современные школы очень востребованы, поэтому мы ремонтируем и строим новые, чтобы улучшить для наших ребят качество образовательной среды. Стараемся, чтобы вокруг школ также обновлялась и благоустраивалась окружающая территория, среда. В том числе наша задача – облагородить и преобразовать район Жилстрой. Чтобы туда переезжали молодые семьи, чтобы изменилась репутация района. Он находится в хорошей логистической зоне, близко к центру города. Новая школа, отремонтировали дороги, следующим этапом там будут снесены дома и начнем строительство новых – все это изменит качество жизни в этом районе», – отметил Андрей Чибис.

Продолжается обновление спортивной инфраструктуры Мурманска. На стадионе спорткомплекса «Авангард» на улице Лобова продолжается реконструкция и создание современного футбольного поля. Уже выполнены геодезические работы, проведено выравнивание щебеночного основания под покрытие искусственной травы; уложен геотекстиль и искусственная трава; нанесена разметка и установлен бордюрный камень; собраны футбольные ворот.

Масштабный ремонт идёт на стадионе «Юность» в Первомайском округе на улице Героев Рыбачьего. Подрядчик обустроил основание и покрытие стадиона, установил светильники на опоры, началось устройство бортового камня. Северяне смогут готовиться здесь к соревнованиям по хоккею с мячом и фигурному катанию, заниматься футболом, бегом и другими видами спорта.

В рамках плана «На Севере – жить» в Мурманске идёт восстановление и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения кинотеатра «Родина», построенного в 1948 году. Реконструкция финансово поддержана компанией «НОВАТЭК»: компания вложит в проект 500 млн рублей. Здесь будет создан культурный центр. В настоящее время полностью выполнены предусмотренные подготовительные работы, выполняются демонтажные работы, идёт ремонт фундаментов, установлены леса для ремонта наружных стен.

«Мы регулярно посещаем объекты строительства и реконструкции, в том числе с губернатором. Сегодня посетили лишь часть, их гораздо больше реализуется в городе. Ключевые – строящаяся школа и многоквартирные дома. Жилье для нас сейчас является основой, нужно улучшать условия жизни людей. Также проехали по участкам дорог, которые отремонтированы в этом году. Работы много и останавливаться не планируем. По школе на Советской работа кипит, мы в графике и рассчитываем, что в следующем году школа примет учеников. А школа №1 – одно из старейших зданий в городе, трудностей по реконструкции было немало, но мы все их преодолели. Это будет одна из самых современных школ в городе, с учетом проведенных работ можно сказать, что фактически школа построена с нуля», – отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятия проводятся в рамках плана «На Севере – жить» и национальных проектов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25425&page=1

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