Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён

Сегодня в Мурманске на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис сообщил о завершении ремонтных работ на линиях электропередачи в Мурманской области и отмене режима повышенной готовности.

«Восстановительные работы на местах аварийных отключений завершены. Энергообеспечение Мурманской области перешло в штатный режим, все связанные с этим задачи выполнены. С учётом этого мы отменяем режим повышенной готовности. Благодарю всех, кто участвовал в организации и проведении работ. Они шли в крайне тяжёлых погодных условиях, логистически труднодоступном месте, при параллельном появлении аварийных участков на других сетях. Координация в рамках нашего штаба, собранность, все действия, которые предпринимались, дали результат. Спасибо всем, кто работал непосредственно на месте аварии: даже техника не всегда выдерживала ветер и мороз. Также благодарю руководителей компаний и организаций, промышленных предприятий, Северного флота, Ленинградского военного округа, МЧС, предпринимателей, команду правительства во главе с Ольгой Вовк, муниципальные администрации, волонтёров. Всех, кто оказал необходимую помощь энергетикам, активно участвовал в организации пунктов поддержки населения», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил работу управляющих компаний, которые оперативно включились в работу. «По тем УК, которые отработали ненадлежащим образом, также будут сделаны соответствующие выводы, проведена оценка», – сказал глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что по итогам ситуации команда региона совместно с руководством компании «Россети Северо-Запад» приступила к формированию плана дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения.

«Мы договорились, что уже в этом году со стороны компании будут дополнительные инвестиции, чтобы активнее модернизировать эксплуатируемую инфраструктуру. И вторая тема – применение современных технологий для борьбы с наледью. Весь набор детального анализа – что нужно энергетикам, всем службам, какие дополнительные мероприятия необходимо провести, – в ближайшее время будет сформулирован, и мы приступим к его реализации. И с учётом инцидента – контролю за решением этих вопросов соответствующими службами и компаниями», – сказал глава Мурманской области.

В завершение губернатор подчеркнул необходимость поощрения тех, кто участвовал в ликвидации аварийной ситуации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561794/#&gid=1&pid=5