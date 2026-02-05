Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.02.26 17:30

Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён

Сегодня в Мурманске на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис сообщил о завершении ремонтных работ на линиях электропередачи в Мурманской области и отмене режима повышенной готовности.

«Восстановительные работы на местах аварийных отключений завершены. Энергообеспечение Мурманской области перешло в штатный режим, все связанные с этим задачи выполнены. С учётом этого мы отменяем режим повышенной готовности. Благодарю всех, кто участвовал в организации и проведении работ. Они шли в крайне тяжёлых погодных условиях, логистически труднодоступном месте, при параллельном появлении аварийных участков на других сетях. Координация в рамках нашего штаба, собранность, все действия, которые предпринимались, дали результат. Спасибо всем, кто работал непосредственно на месте аварии: даже техника не всегда выдерживала ветер и мороз. Также благодарю руководителей компаний и организаций, промышленных предприятий, Северного флота, Ленинградского военного округа, МЧС, предпринимателей, команду правительства во главе с Ольгой Вовк, муниципальные администрации, волонтёров. Всех, кто оказал необходимую помощь энергетикам, активно участвовал в организации пунктов поддержки населения», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил работу управляющих компаний, которые оперативно включились в работу. «По тем УК, которые отработали ненадлежащим образом, также будут сделаны соответствующие выводы, проведена оценка», – сказал глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что по итогам ситуации команда региона совместно с руководством компании «Россети Северо-Запад» приступила к формированию плана дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения.

«Мы договорились, что уже в этом году со стороны компании будут дополнительные инвестиции, чтобы активнее модернизировать эксплуатируемую инфраструктуру. И вторая тема – применение современных технологий для борьбы с наледью. Весь набор детального анализа – что нужно энергетикам, всем службам, какие дополнительные мероприятия необходимо провести, – в ближайшее время будет сформулирован, и мы приступим к его реализации. И с учётом инцидента – контролю за решением этих вопросов соответствующими службами и компаниями», – сказал глава Мурманской области.

В завершение губернатор подчеркнул необходимость поощрения тех, кто участвовал в ликвидации аварийной ситуации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561794/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 105.02.26 17:33 - Viktor PavlovА виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире23:20«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин в последний год не получил доплату за переработку-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 83 копейки, доллар теряет почти 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»