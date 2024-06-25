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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.24 16:00

Работы по благоустройству дворов в 2024 году запланированы на территории 17 муниципалитетов Мурманской области

Вчера на оперативном совещании заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова сообщила, что все контракты уже заключены.

«Работы по благоустройству дворовых территорий запланированы на 66 территориях. Особенно хочется отметить Полярные Зори и Кандалакшу, где работы были завершены с опережением сроков», – сказала вице-губернатор.

В рамках ямочного ремонта на территории 20 муниципалитетов предстоит привести в порядок свыше 400 проездов общей площадью более 74 тысяч квадратных метров.

Многие дворы в регионе ждут более кардинальные изменения. Благодаря губернаторской программе «На Севере – твой проект!» в Заполярье оборудуют 51 площадку: 30 детских игровых комплексов установят в 22 населённых пунктах, а 16 спортивных комплексов – в девяти. Кроме этого, запланировано создать по одной скейт-площадке в ЗАТО Североморск и Кандалакше, а также по одной многофункциональной площадке – в Ковдоре и Ревде, ещё одна научная площадка появится в Полярных Зорях.

«В этом году состоялся ещё один конкурсный отбор в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект!». В связи с высоким запросом жителей на создание и обустройство детских и спортивных комплексов, данная категория объектов была вынесена на отдельный конкурс», – пояснила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства.

Сейчас в регионе также продолжается реализация 100 проектов-победителей программы «На Севере – твой проект!», конкурсный отбор которой состоялся в 2023 году. Завершены работы по девяти проектам в семи муниципалитетах: по направлению «Ремонт социальных объектов» – в Печенге, Ковдоре, Североморске, Кандалакше и Ловозере, по направлению «Благоустройство» – в Зареченске и Териберке.

«В рамках плана «Наш Мурманск» в столице Заполярья силами Центра городского развития Мурманской области в 2024 будут обустроены 14 площадок, в том числе 13 детских и одна спортивная. Работы уже начаты на восьми объектах», – сообщила Мария Гаврилова.

Благоустройство общественных пространств запланировано в шести муниципалитетах – это ЗАТО Александровск, Апатиты, Мурмаши, Печенгский округ, ЗАТО Североморск и Мурманск, где ведутся работы сразу на двух объектах.

Продолжается реализация и двух проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – началось благоустройство бульвара на улице Энергетиков в Полярных Зорях, ведётся подготовка проектно-сметной документации территории на улице Ленина в Ковдоре.

«Создавая объекты благоустройства, необходимо внимательнейшим образом относиться к их функционалу, в том числе минимизировать при проведении работ возможный дискомфорт для местных жителей. Главное – качество и комфорт тех, для кого мы создаем эти объекты», – прокомментировал ход работ губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, губернатор призвал контролировать ход реализации проектов, чтобы все они были реализованы в установленные сроки.

Всего за пять лет в Мурманской области благоустроены дворовые территории 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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