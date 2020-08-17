Работы по благоустройству сквера на аллее Полярной дивизии находятся под постоянным депутатским контролем

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжают преображаться общественные территории города Мурманска. Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили ход работ по благоустройству сквера на аллее Полярной дивизии.

На объекте завершаются последние земляные работы, идёт устройство фундаментов и асфальтирование тротуаров, прокладка сетей и работы по озеленению. Уже отчетливо видны очертания будущей зоны отдыха. Вдоль аллеи установлены опоры освещения, в мемориальной зоне уложена тротуарная плитка, а рабочие засыпают декоративные дорожки белоснежной галькой. Позже в зоне отдыха установят детскую площадку, скамейки и урны. Следить за порядком будет современная система видеонаблюдения.

- Особенностью этой зоны отдыха станет мемориальная площадка, где можно будет почтить память воинов Полярной дивизии, - отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Мазилкина. - Работы здесь идут планово, они выполнены примерно на 60 процентов. Самая трудоёмкая часть процесса уже позади, все материалы в наличии.

Напомним, ключевым объектом аллеи будет памятник воинам Полярной дивизии.