Работы по благоустройству в Мурманской области завершены на 182 дворовых территориях из 240

В Мурманской области продолжается благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. Полностью завершены работы на 182 объектах дворовых территорий из 240 запланированных, в том числе за прошедшую неделю – 43 объекта. Об этом на оперативном совещании доложила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. По оставшимся 58 объектам отмечен высокий процент выполнения работ.

Что касается общественных территорий, в 2020 году благоустраиваются 15 объектов. Работы завершены на 11. Сложный этап начался на набережной в Мончегорске – проекте – победителе Всероссийского конкурса по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. К работам по устройству оснований четырех береговых пирсов привлекли водолазных специалистов. Им предстоит под водой собирать и крепить ко дну массивные бетонные пилоны, которые станут основой будущей конструкции. Новые пирсы, с которых открывается потрясающий вид на озеро, должны стать одной из главных достопримечательностей города-металлургов, также они войдут в комплекс первого в Заполярье благоустроенного городского пляжа.

В Мурманске в 2020 году благоустраивают три общественных территории. На аллее Полярной дивизии и общественной зоне на улице Капитана Копытова работы завершены, на озере Ледовом устанавливают опоры освещения и игровое оборудование.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в столице Кольского Заполярья продолжаются работы по ямочному ремонту во дворах многоквартирных домов. За минувшую неделю дорожные строители заасфальтировали почти 8 тысяч квадратных метров полотна.

Кроме того, на территории Мурманской области реализуются 62 мероприятия в рамках поддержки проектов местных инициатив. Например, приобретена уличная новогодняя ель, детская деревянная игровая горка в рамках проекта «Новогодняя сказка» для п.г.т. Туманный, установлены малые архитектурные формы на территории детского сада в нп. Высокий, оборудованы игровые площадки в дошкольном учреждении в Ковдорском районе.