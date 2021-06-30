Работы по благоустройству в Первомайском округе Мурманска - в самом разгаре

Сегодня руководители Мурманска проверили ход ремонтных работ по благоустройству общественной территории в районе дома №101 по Кольскому проспекту.

Надо отметить, что эта территория в Первомайском округе давно заслуживала реконструкции, создания зоны отдыха для всей семьи. Исторически здесь всегда устанавливалась ёлка, аттракционы, сценическая площадка. Пришло время затвердить все это на постоянной основе, с хорошей проектной проработкой.

Общая площадь благоустройства территории составляет более 12 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в соответствии с согласованным графиком. В парковой зоне будут установлены перголы с качелями, беседки с подсветкой, архитектурные инсталляции, несколько детских площадок – зона отдыха должна получиться современной и стильной.

– Благоустройство реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Фронт работ огромен, реконструкция будет идти в несколько этапов. После завершения ремонта в районе дома №101 по проспекту Кольскому планируется благоустроить зелёную зону вдоль ручья Чистого, – поделился глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важно, что территорию можно будет использовать не только как зону отдыха, но и как площадку для проведения городских праздников и мероприятий.

Всего в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут отремонтированы 22 двора и два общественных пространства.

У Мурманска уже есть положительный пример реконструкции общественных зон, с учётом пожеланий горожан. В прошлом году были обновлены три больших объекта – аллея Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев, территория у Ледового озера и зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова. Дополнительно в рамках благоустройства общественных территорий появились два сквера – в районе улицы Олега Кошевого у дома №5, и на улице Туристов.