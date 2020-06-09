Работы по прокладке железнодорожного полотна в обход рухнувшего моста ведутся в соответствии с графиком

Военные продолжают вывозить скальный грунт после подрыва на месте прокладки новых железнодорожных путей в обход поврежденного моста в Мурманской области и готовятся к новым подрывам породы.

Также военные железнодорожники вывозят грунт с участка строительства обходного железнодорожного пути. В течение четырёх дней вывезено 17 тысяч кубических метров выработанного грунта и породы, завезено 2 тысячи кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 2 километра , сообщает пресс-служба Минобороны.

Военные инженеры продолжают бурить шурфы для подготовки закладки зарядов и рыхления скальной породы.

Сообщается, что работы проводятся в соответствии с графиком. Объём земляных работ составляет свыше 60 тысяч кубических метров. В оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Мурманской области задействованы более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.