Работы по реконструкции моста через реку Большая Печенга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены на 90%

Продолжается реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы на мостовом сооружении начались в прошлом году. Движение автотранспорта на реконструируемом участке было перенаправлено на обустроенный объезд по временному мостовому сооружению.

На сегодняшний день все сезонные работы финишировали. Мостовики завершили работы по реконструкции опор и пролетного строения моста, выполнили устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, водоотвода и локальных очистных сооружений, а также горизонтальной дорожной разметки.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время выполняются работы по установке металлического ограждения и разборка старого моста. Объём выполненных работ по реконструкции более 90%.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/