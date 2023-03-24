Работы по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, идут согласно установленному графику
На сегодняшний день первый этап проекта полностью завершён. От Минькино до Дровяного специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» уложили без малого 20 тысяч погонных метров труб.
В активной фазе второй этап глобальной реконструкции. На отрезке от Комсомольской горки до Дровяного уложено 7,7 тысячи погонных метров труб, что составляет более 50% от запланированных работ.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, третий этап, а именно прокладка сетей водоснабжения под водными объектами – реками Кола и Тулома, – начнётся летом, после завершения экспертизы и получения всех разрешительных документов.
Напомним, цель проекта реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на Западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, поселки Мишуково и Междуречье. Проектом предусмотрена реконструкция существующих сетей и прокладка нового водовода общей протяженностью более 30 тысяч погонных метров, со сроком реализации до 2023 года.
Фото: https://gov-murman.ru