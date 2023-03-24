В Мурманске начались буровзрывные работы на участке под строительство школы на улице СоветскойПраздник Севера - 2023: красочные соревнования по национальным видам спорта состоятся в Ловозере уже в эту субботу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 10:15

Работы по реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива, идут согласно установленному графику

На сегодняшний день первый этап проекта полностью завершён. От Минькино до Дровяного специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» уложили без малого 20 тысяч погонных метров труб.

В активной фазе второй этап глобальной реконструкции. На отрезке от Комсомольской горки до Дровяного уложено 7,7 тысячи погонных метров труб, что составляет более 50% от запланированных работ.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, третий этап, а именно прокладка сетей водоснабжения под водными объектами – реками Кола и Тулома, – начнётся летом, после завершения экспертизы и получения всех разрешительных документов.

Напомним, цель проекта реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на Западном берегу Кольского залива – обеспечить чистой и качественной водой микрорайоны Абрам-Мыс и Дровяное, село Минькино, поселки Мишуково и Междуречье. Проектом предусмотрена реконструкция существующих сетей и прокладка нового водовода общей протяженностью более 30 тысяч погонных метров, со сроком реализации до 2023 года.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Две трети россиян обеспокоены проблемой загрязнения воды и воздуха в стране
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+).11:30Новости. Информационная программа (12+).12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области пошли в рост цены на репчатый лук, свежую белокочанную капусту и морковь-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» умеренно снижаются, стоимость доллара стабильна к евро и опускается к иене-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика