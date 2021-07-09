Работы по реконструкции стадиона на территории школы подходят к финишу

В Мурманске на стадионе, расположенном на территории школы №11 (ул. Магомета Гаджиева, 6а) скоро будет организовано новое общественное пространство. Работы на объекте выполняются в два этапа. В прошлом году было уложено искусственное покрытие, выполнено асфальтирование, обустроено ограждение площадки.

Благодаря своему месторасположению заниматься на стадионе смогут не только школьники, но и жители окрестных домов.

Темпы стройки устраивают администрацию областного центра, перебоев по финансированию нет.

Рабочим осталось выполнить устройство беговых дорожек, подключить освещение, установить площадку для воркаута, поставить урны и лавочки. Спортивная площадка будет оборудована системой видеонаблюдения.