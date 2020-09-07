Работы по ремонту улицы Пушкина в Апатитах находятся на особом контроле у регионального Минтранса

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Артёму Гришину разобраться с ремонтом улицы Пушкина в Апатитах. Подрядчик начал работы на объекте ещё в мае, однако до сих пор люди не получили обновленную магистраль. Как подчеркнул глава региона, жителям области не важно наименование программы, по которой их улицу раскопали и бросили, людям необходима удобная и безопасная среда для жизни.

«К сожалению, закончить работу в срок не успели. По поручению губернатора я взял объект под особый контроль. Подрядчикам нужно ускориться, чтобы успеть до начала зимнего периода, – отметил профильный министр. – Мы с главой администрации Николаем Бова проработали график, и за ближайшую неделю первый участок будет закатан в асфальт, дальше перейдём вверх по улице. Надеюсь, что до конца сентября ремонт будет завершён».

Как рассказал Артём Гришин, ситуация является абсолютно рабочей. Подрядчик поздно вышел на объект, но при этом решал вопросы в ходе производства. Сейчас самые сложные места пройдены, поэтому остаётся только закончить текущую работу на этом участке.

Стоимость работ на объекте составляет порядка 20 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей – субсидия регионального бюджета.