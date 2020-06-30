Работы по строительству новой спортивно-игровой площадки в Мончегорске продолжаются

В городе металлургов на месте снесенного здания по улице Стахановская, 5 до конца сентября появится самая большая в Мончегорске по габаритам детская спортивная и игровая площадка. Напомним, жители проголосовали за размещение площадки на данном участке онлайн ещё в марте этого года.

На радость мончегорским ребятишкам в скором времени появится новый игровой объект, который по своим размерам превосходит все имеющиеся на сегодняшний день в городе – 42,5х36.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, поле для строительства уже расчищено. Подготовительные работы завершены в сжатые сроки. На сегодняшний день подрядная организация занимается подготовкой основания: установлен бортовой камень, а в ближайшее время будут поставлены столбы освещения. После окончания этих работ приступят к установке игрового и спортивного оборудования.

Так как имеющаяся площадка по размерам больше спортивно-игрового комплекса, поэтому территорию вокруг неё будет в дальнейшем благоустраиваться.