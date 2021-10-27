Работы по установлению границы между Мурманской областью и Республикой Карелия близятся к завершению

В настоящее время на территории Мурманской области ведутся масштабные землеустроительные работы в рамках государственного контракта по описанию местоположения границы между субъектами Российской Федерации Мурманской областью и Республикой Карелия. Заказчик работ – Министерство имущественных отношений Мурманской области, исполнитель – ФГБУ «Рослесинфорг». По условиям контракта работы должны быть завершены до конца 2021 года.

Соглашение об описании местоположения границы между Мурманской областью и Республикой Карелия было заключено в ноябре 2019 года. Данный документ утверждён законом Мурманской области 19 декабря 2019 года, а 13 марта 2021 года вступил в силу аналогичный закон Республики Карелия.

Цель проведения землеустроительных работ – закрепление текстового картографического описания границы, содержащегося в Соглашении, четкими координатами и внесение сведений о границе между субъектами в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«На сегодняшний день землеустроительная документация представлена исполнителем для проведения государственной экспертизы. В подготовке предварительных заключений примут участие территориальные управления Росреестра по Мурманской области и Республике Карелия совместно с филиалами Кадастровой палаты, окончательное решение будет приниматься центральным аппаратом Росреестра», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

«Наличие в ЕГРН сведений о границе Мурманской области позволит эффективно управлять земельными ресурсами и объектами недвижимости, окажет позитивное влияние на инвестиционную, экономическую и социальную привлекательность региона», - отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.